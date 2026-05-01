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Grandioses Tourfinale

Thommy & Amélie: „Es war überwältigend!“

Niederösterreich
01.05.2026 05:45
Bei ihrer Deutschland-Tour sorgten Thommy Ten und Amélie van Tass nach vier Jahren erneut für ...
Bei ihrer Deutschland-Tour sorgten Thommy Ten und Amélie van Tass nach vier Jahren erneut für Begeisterungsstürme.(Bild: Lukas Rauch)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

Erfolgreiche Österreich- und Deutschland-Tour für Thommy Ten und Amélie van Tass. Auch im nächsten Jahr präsentieren sie noch einmal „Dreifach zauberhaft – Die Las Vegas Show“.

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Dass sie mit ihrer Magie die ganze Welt verzaubern, haben Thommy Ten und Amélie van Tass bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Nach Auftritten bei „America‘s Got Talent“ oder den über 500 Shows in Las Vegas kehrte das Duo nun nach vier Jahren mit ihrer neuesten Show „Dreifach zauberhaft – Die Las Vegas Show“ auch wieder nach Deutschland zurück.

Das Publikum dankte es ihnen mit tosendem Applaus und Standing Ovations. Neun Städte mit ebenso vielen umjubelten Abenden – das österreichische Magier-Duo durfte sich über einen Triumphzug durch das Nachbarland freuen.

Das heimische Magier-Duo präsentierte sein neuestes Programm „Dreifach zauberhaft – Die Las ...
Das heimische Magier-Duo präsentierte sein neuestes Programm „Dreifach zauberhaft – Die Las Vegas Show“.(Bild: Lukas Rauch)
(Bild: Lukas Rauch)
(Bild: Lukas Rauch)

Illusionen und eine Portion Las-Vegas-Feeling
Von Halle über Berlin bis hin nach München, Hannover und Bremen sorgten die beiden Weltmeister der Mentalmagie für volle Häuser und staunende Gesichter. Mit innovativen Illusionen und einer ordentlichen Portion Las-Vegas-Feeling sorgten sie für staunende Gesichter. Am Sonntag stand als krönender Abschluss das Tourfinale im Theater am Tanzbrunnen in Köln auf dem Programm.

„Die Resonanz war überwältigend“, so Thommy Ten und Amélie van Tass. Und zeigen sich nach dem Tourfinale ein wenig wehmütig: „Wir werden es vermissen“, erklären die beiden. Zuvor hatten sie mit Shows in ihrer Heimat für Begeisterungsstürme gesorgt.

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Neue Tour im nächsten Jahr
Doch die nächste Tour ist schon fixiert, heimische Fans dürfen sich schon jetzt auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr freuen. Am 5. März 2027 fällt der Startschuss zur nächsten Österreich-Tour mit „Dreifach zauberhaft“! Und damit die Chance, das Zauberpaar live auf der Bühne zu erleben. 

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