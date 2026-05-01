Thommy & Amélie: „Es war überwältigend!“

Dass sie mit ihrer Magie die ganze Welt verzaubern, haben Thommy Ten und Amélie van Tass bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Nach Auftritten bei „America‘s Got Talent“ oder den über 500 Shows in Las Vegas kehrte das Duo nun nach vier Jahren mit ihrer neuesten Show „Dreifach zauberhaft – Die Las Vegas Show“ auch wieder nach Deutschland zurück.