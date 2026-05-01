Jetzt wächst die Sorge um den zarten Aufschwung

Kaum ging es in der heimischen Wirtschaft wieder aufwärts, begann der Iran-Krieg und damit eine neue Zeit mit steigenden Preisen und großen Unsicherheiten. So schätzen steirische Top-Banker die Lage ein.
Zwei Monate lang schien sich heuer die im Vorjahr begonnene zarte Erholung der heimischen Konjunktur fortzusetzen – bis zum Angriff der USA und Israels auf den Iran am 28. Februar. „Seitdem wissen wir in der Früh nie, was der Tag bringt“, sagt Martin Schaller, Generaldirektor der Raiffeisen-Landesbank Steiermark, mit Blick auf die Politik im Weißen Haus. Dennoch zeigt er sich zuversichtlich, dass am Ende des Jahres wieder ein positives Ergebnis seiner Bank stehen wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.