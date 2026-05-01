Jetzt wächst die Sorge um den zarten Aufschwung

Zwei Monate lang schien sich heuer die im Vorjahr begonnene zarte Erholung der heimischen Konjunktur fortzusetzen – bis zum Angriff der USA und Israels auf den Iran am 28. Februar. „Seitdem wissen wir in der Früh nie, was der Tag bringt“, sagt Martin Schaller, Generaldirektor der Raiffeisen-Landesbank Steiermark, mit Blick auf die Politik im Weißen Haus. Dennoch zeigt er sich zuversichtlich, dass am Ende des Jahres wieder ein positives Ergebnis seiner Bank stehen wird.