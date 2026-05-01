Von Spitzenduellen bis Derbys: Topspiele im Fokus

Das Wochenende steht vor der Tür – und das heißt wieder Unterhaus-Zeit. Wir haben einen Blick auf die kommende Runde im Tiroler Fußball geworfen und liefern euch einen kurzen Überblick über die spannendsten Spiele dieses Wochenendes.
SV Fügen – WSG Juniors (Freitag, 11.00 Uhr, Sportplatz Fügen).
In Fügen kommt es am Freitag zum Showdown zwischen dem Zweiten und Dritten der Regionalliga Tirol. Die Zillertaler liegen mit 40 Punkten nur einen Zähler hinter den WSG-Juniors, die nach dem Cup-Viertelfinal-Sieg gegen Kematen bereits ihr drittes Spiel innerhalb von sechs Tagen bestreiten. „Es geht Schlag auf Schlag. Mit Fügen wartet die beste Offensive der Liga, wir müssen unsere Tugenden voll auf den Platz bringen“, warnt Juniors-Coach Manuel Ludwiger vor der Offensiv-Power der Gastgeber.
Doch auch in Fügen ist das Selbstvertrauen groß. „Wir haben einen richtig guten Lauf. Ich glaube, das wird eine lässige Partie“, zeigt sich Fügen-Sportchef David Egger kämpferisch. Angesprochen auf die frühe Anpfiffszeit meinte Egger schmunzelnd: „Die Leute wollen danach gleich weiter zum Gauderfest – im besten Fall um einem Sieg von uns zu feiern.“ Dieses Spiel wird auf Fan.at im Livestream übertragen.
FC Natters – FC Stubai (Freitag, 13.00 Uhr, Sportplatz Natters).
Im Mittelgebirge kommt es zum Spitzenspiel und zu einem „Derby“ in der Tiroler Liga. „Das kann man sicher als Derby bezeichnen, von uns werden auch viele Fans nach Natters fahren, um uns zu unterstützen“, sagte Wolfgang Hupfauf, sportlicher Leiter des FC Stubai. Für die im Frühjahr noch ungeschlagenen Stubaier gilt es, den Abstand zum Tabellenführer Absam zu verkürzen. „Wir haben erfolgreich gespielt und möchten das fortsetzen“, sagte Hupfauf.
Für Natters geht es darum, den sechsten Platz und damit den Aufstiegsrang abzusichern. „Wir müssen uns vor niemandem verstecken und sind heuer sehr heimstark. An einem guten Tag können wir sie schlagen“, sagte Natters-Trainer Patrick Hager.
SVG Uderns – SK St. Johann 1b (Samstag, 14.00 Uhr, Sportplatz Uderns).
Auch in der Bezirksliga Ost kommt es an diesem Wochenende zu einem Spitzenspiel. Der Tabellenzweite Uderns empfängt den Viertplatzierten, die 1b des SK St. Johann. Nach 14 Toren in den letzten drei Spielen ist die Offensive der Zillertaler bestens in Schuss, doch die acht Gegentore bereiten Trainer Mario Troppmair etwas Sorgen: „Wenn du fünf Tore schießen musst, um ein Spiel zu gewinnen, ist das etwas zu viel des Guten – aber für die Zuschauer ist das natürlich super.“
Für den Aufsteiger aus St. Johann ist der Plan klar: „Wir wollen wie in den letzten Spielen wieder mehr körperbetontes Spiel gegen die gestandenen Mannschaften hineinbringen“, sagt Trainer Christian Jöchl.
SV Telfs – SPG Silz/Mötz (Sonntag, 17.00 Uhr, Sportplatz Telfs Emat).
In Telfs kommt es zum letzten Derby mit der SPG Silz/Mötz in der Regionalliga Tirol. „Das wird speziell, da wir ja die Kampfmannschaft für die nächste Saison abgemeldet haben. Es wird das letzte Derby gegen Telfs sein, aber wir werden alles geben, damit wir die drei Punkte holen“, sagte Silz/Mötz-Trainer Christian Pöham.
Nach dem guten Start ins Frühjahr mit vier Siegen und nur zwei Niederlagen ist das Team von Marcel Schreter besonders motiviert. „Wir wollen das letzte Derby noch einmal gewinnen. Da wir im Herbst gegen sie 1:0 verloren haben, haben wir noch eine Rechnung offen“, sagte Telfs-Trainer Schreter.
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