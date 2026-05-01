Von Spitzenduellen bis Derbys: Topspiele im Fokus

SV Fügen – WSG Juniors (Freitag, 11.00 Uhr, Sportplatz Fügen).

In Fügen kommt es am Freitag zum Showdown zwischen dem Zweiten und Dritten der Regionalliga Tirol. Die Zillertaler liegen mit 40 Punkten nur einen Zähler hinter den WSG-Juniors, die nach dem Cup-Viertelfinal-Sieg gegen Kematen bereits ihr drittes Spiel innerhalb von sechs Tagen bestreiten. „Es geht Schlag auf Schlag. Mit Fügen wartet die beste Offensive der Liga, wir müssen unsere Tugenden voll auf den Platz bringen“, warnt Juniors-Coach Manuel Ludwiger vor der Offensiv-Power der Gastgeber.

Doch auch in Fügen ist das Selbstvertrauen groß. „Wir haben einen richtig guten Lauf. Ich glaube, das wird eine lässige Partie“, zeigt sich Fügen-Sportchef David Egger kämpferisch. Angesprochen auf die frühe Anpfiffszeit meinte Egger schmunzelnd: „Die Leute wollen danach gleich weiter zum Gauderfest – im besten Fall um einem Sieg von uns zu feiern.“ Dieses Spiel wird auf Fan.at im Livestream übertragen.