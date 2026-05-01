Privat-MRT in Klinik nur für privilegierte Ärzte?

Radiologe wehrt sich

„Ich nutze meine Privatordination nur an wenigen Nachmittagen pro Monat und strikt außerhalb der regulären Geräte-Betriebszeit“, entgegnet Javor auf „Krone“-Anfrage, dass er einen offiziellen Kooperationsvertrag mit der LGA habe. Zudem sei darin ausdrücklich vereinbart, „dass unvorhersehbare und unaufschiebbare Untersuchungen von Akutpatienten“ der Uniklinik auch während seiner Zeiten vorrangig zu behandeln wären und dass darauf penibel geachtet werde.