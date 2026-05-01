Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Wirbel in Krems

Privat-MRT in Klinik nur für privilegierte Ärzte?

Niederösterreich
01.05.2026 06:00
Zweiklassen-Medizin in Krems? Aufregung gibt es aus der Bevölkerung und von Sven Hergovich (SPÖ) ...
Zweiklassen-Medizin in Krems? Aufregung gibt es aus der Bevölkerung und von Sven Hergovich (SPÖ) wegen privat durchgeführter MRT-Untersuchungen an der öffentlichen Uniklinik.(Bild: Krone KREATIV/Reinhard Judt, Patrick Huber, Privat)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Für Wirbel in Krems sorgen Magnetresonanztomografien (MRT), die von wenigen Ärzten an der öffentlichen Uniklinik für ihre Privatpatienten gemacht werden. Spitalsbetreiber LGA beruft sich auf das Gesetz. Auch der betroffene Radiologe betont, dass alles vertraglich genau geregelt sei. 

0 Kommentare

Unmut über „privilegierte“ Zugänge zum öffentlich finanzierten MRT-Gerät an der Uni-Klinik Krems! Konkret geht es um den Leiter der Spitals-Radiologie, Dr. Domagoj Javor. Die Arzt-Koryphäe ist im Krankenhaus mit der Privatordination „MRT 360“ eingemietet. Aufregung gibt es nun, weil der Mediziner Privatpatienten die MRT-Untersuchungen in der Klinik ermöglicht und verrechnet (siehe Faximile oben).

Denn die Landesgesundheitsagentur (LGA) betone immer wieder, Medizin-Geräte nicht für den niedergelassenen Bereich bereitzustellen. Auch andere Ärzte würden Zugang zum MRT-Gerät im Spital haben wollen, es gäbe aber weder transparente Kostensätze noch Richtlinien oder eine andere Möglichkeit, um das Gerät überhaupt mitzunutzen, heißt es.

Lesen Sie auch:
Eine Waldviertlerin wurde trotz Gastpatientenstreit in Wien weitaus besser behandelt, als in St. ...
Da Notfall, dort nicht
Wiener Klinik behandelte Frau aus NÖ viel besser
22.04.2026
Lokalaugenschein
Landeschefin-Visite bei Lebensrettern in Krems
28.02.2026
Es ist Standortfrage
Darum sind Stockerauer mit Klinik oft unzufrieden
29.04.2026

Heftige Kritik von Hergovich
Auch SPÖ-Landeschef Sven Hergovich kritisiert die Ungleichbehandlung. Besonders dreist sei, dass in Krems mit „schnellen Terminen sowie benutzerfreundlicher und effektiver Lösung“ geworben wird: „Öffentliche Infrastruktur, die wir alle mit unseren Beiträgen bezahlen, wird also für schnellere Termine von Besserverdienern genutzt!“, sieht Hergovich einen weiteren LGA-Skandal und fordert faire Bedingungen.

Zitat Icon

Das ist ein Skandal: Öffentliche Infrastruktur, die wir alle bezahlen, wird also für schnellere Termine von Besserverdienern genutzt!

SPÖ-Landeschef Sven Hergovich

Bild: APA/MAX SLOVENCIK

Radiologe wehrt sich
„Ich nutze meine Privatordination nur an wenigen Nachmittagen pro Monat und strikt außerhalb der regulären Geräte-Betriebszeit“, entgegnet Javor auf „Krone“-Anfrage, dass er einen offiziellen Kooperationsvertrag mit der LGA habe. Zudem sei darin ausdrücklich vereinbart, „dass unvorhersehbare und unaufschiebbare Untersuchungen von Akutpatienten“ der Uniklinik auch während seiner Zeiten vorrangig zu behandeln wären und dass darauf penibel geachtet werde.

Spitalsbetreiber: „Handeln nach Gesetz“
Die LGA betont, dass von Gesetzes wegen jeder Arzt die Möglichkeit haben müsse, eine Kooperation einzugehen, sofern Ressourcen vorhanden sind. Zumindest ein kostendeckendes Entgelt inklusive Sach- und Personalaufwand müsse dafür verrechnet werden. Privatpatienten müssten das MRT auch vollständig selbst bezahlen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
01.05.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Zum 40. Mal jährte sich die Katastrophe von Tschernobyl am Sonntag. Die Präsidentin Moldaus, ...
Drohnen über Reaktor
Selenskyj wirft Kreml „nuklearen Terrorismus“ vor
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Benko-Stiftung: Millionenfund in Schließfächern
189.639 mal gelesen
Krone Plus Logo
Glänzende Absicherung? René Benko gründete die Ingbe-Stiftung im Jahr 2014, ein Jahr nach einer ...
Österreich
Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen
170.637 mal gelesen
Der Nachtfrost kann den Blüten schaden. 
Niederösterreich
Horror-Unfall: Mädchen (12) nach Crash mit Pkw tot
108.294 mal gelesen
Die Unfallstelle im Kreuzungsbereich
Innenpolitik
Steuerinnen haben in Österreich nichts zu lachen
1544 mal kommentiert
Verhedderte sich beim Gendern: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger
Niederösterreich
FPÖ-Politiker nach Beziehungsstreit unter Druck
1220 mal kommentiert
Skurriler Polizeieinsatz: FP-Nationalrat Harald Thau wurde bei einer Prügelei mit seiner ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse wird jetzt deutlich abgespeckt
836 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse sorgte für harte Debatten.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf