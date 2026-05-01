Glück für Rafter – rechtzeitig von Boot gesprungen

„Person“ im Inn war ein Ball

Die Wasserrettung Innsbruck wiederum „fischte“ am Mittwoch einen Ball in Innsbruck aus dem Inn. Gegen 18.50 Uhr hatte ein Zeuge gemeldet, angeblich eine Person im Inn gesehen zu haben. Eine große Suchaktion – auch mit einem Heli – startete. Die „Person“ entpuppte sich schließlich als Ball.