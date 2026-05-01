Hoch der 1. Mai: So arbeitet Wien oder eben nicht

Knapp ein Viertel aller Beschäftigten in Wien

Die Hauptstadt macht inzwischen 23,5 Prozent aller Angestellten in ganz Österreich aus, ein Wert, der seit Jahren stetig steigt. Wien zieht Arbeitskräfte an wie ein Magnet – und das, obwohl die Stadt seit geraumer Zeit mit einer hartnäckig hohen Arbeitslosigkeit zu kämpfen hat. Wachstum und Not existieren hier nebeneinander. Doch die Kehrseite der Medaille ist kaum zu übersehen.