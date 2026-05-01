Hoch der 1. Mai: So arbeitet Wien oder eben nicht

Wien wächst, der Jobmotor brummt – doch nicht jeder kommt mit. Während die Zahl der Beschäftigten 2025 auf einen Rekord klettert, bleibt die Arbeitslosigkeit erschreckend hoch. Wer vom Wiener Boom profitiert, wer auf der Strecke bleibt – und welche Zahlen politisch unbequem sind.
Wien wächst – zumindest auf dem Papier. 933.430 Menschen gingen 2025 in der Bundeshauptstadt einem unselbstständigen Beschäftigungsverhältnis nach, ein Plus von 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In einem Jahr, in dem die österreichische Wirtschaft gesamthaft kaum vom Fleck kam – bundesweit legte die Beschäftigung um magere 0,1 Prozent zu –, stemmt sich Wien also merklich gegen den Trend.
Knapp ein Viertel aller Beschäftigten in Wien
Die Hauptstadt macht inzwischen 23,5 Prozent aller Angestellten in ganz Österreich aus, ein Wert, der seit Jahren stetig steigt. Wien zieht Arbeitskräfte an wie ein Magnet – und das, obwohl die Stadt seit geraumer Zeit mit einer hartnäckig hohen Arbeitslosigkeit zu kämpfen hat. Wachstum und Not existieren hier nebeneinander. Doch die Kehrseite der Medaille ist kaum zu übersehen.
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