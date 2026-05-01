Reinhold Messner freut sich auf CALL Film Festival

„Die wichtigsten Filme, die ich in den letzten zehn Jahren gemacht habe“

„Es freut mich und es ehrt mich, dass eine Retrospektive stattfindet und dass wir bei dieser Gelegenheit endlich die Chance haben, die wichtigsten Filme vorzustellen, die ich in den letzten zehn Jahren gemacht habe“, erzählte der 81-Jährige bei der Pressekonferenz des Festivals mitten im Herzen Wiens. Worauf er sich besonders freut? „Ich bin gespannt zu sehen, wie das Publikum auf diese Filme, die eine eigene Machart haben, reagiert.“