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Event in Bad Gastein

Reinhold Messner freut sich auf CALL Film Festival

Adabei Österreich
01.05.2026 06:00
Reinhold Messner mit seiner Ehefrau Diane bei der Festival-Pressekonfernz in Wien
Reinhold Messner mit seiner Ehefrau Diane bei der Festival-Pressekonfernz in Wien(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Ende Mai wird das CALL Film Festival erstmals in Bad Gastein seine Zelte aufschlagen. Mit an Bord ist Bergsteigerlegende Reinhold Messner, von dem acht Filme gezeigt werden. Die „Krone“ traf den 81-Jährigen bei der Pressekonferenz in Wien. 

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Nach schon etablierten Veranstaltungen wie der Viennale in der Bundeshauptstadt oder Diagonale in Graz bekommt Österreich nun ein neues Kino-Event: Das erste CALL Film Festival kommt Ende des Monats nach Bad Gastein. Unter dem Motto „Movies with a cause“, also „Filme mit Botschaft“, wird sich von 28. bis 31. Mai dem Kino gewidmet, das für Haltung steht.

Da passt es wie angegossen, dass acht Filme eines der wohl berühmtesten deutschsprachigen Bergsteiger gezeigt werden. Reinhold Messner hat als Felskletterer, Höhenbergsteiger und Abenteurer immer wieder neue Grenzen gesetzt. Von genau diesen erzählt er in über 50 Büchern und mehr als zwölf Filmen.

Reinhold Messner mit Ehefrau Diane und Festival-Präsident Oliver Hirschbiegel
Reinhold Messner mit Ehefrau Diane und Festival-Präsident Oliver Hirschbiegel(Bild: Alexander Tuma)
Festival-Präsídent Oliver Hirschbiegel, Reinhold Messner, Diane Messner
Festival-Präsídent Oliver Hirschbiegel, Reinhold Messner, Diane Messner(Bild: Alexander Tuma)

„Die wichtigsten Filme, die ich in den letzten zehn Jahren gemacht habe“
„Es freut mich und es ehrt mich, dass eine Retrospektive stattfindet und dass wir bei dieser Gelegenheit endlich die Chance haben, die wichtigsten Filme vorzustellen, die ich in den letzten zehn Jahren gemacht habe“, erzählte der 81-Jährige bei der Pressekonferenz des Festivals mitten im Herzen Wiens. Worauf er sich besonders freut? „Ich bin gespannt zu sehen, wie das Publikum auf diese Filme, die eine eigene Machart haben, reagiert.“

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Im Gasteinertal war Messner erst einmal kurz auf Besuch, doch es gibt keine Zweifel, dass sich der Südtiroler in den Bergen ja sowieso wie zu Hause fühlt. „Ich weiß, dass es sehr wichtig war als Tourismusort seit Kaiser-Zeiten, und ich freue mich, dass meine Frau und ich ein paar spannende Tage in diesem Tal erleben werden.“

Kim Cattrall und Scorpions dabei
Und das werden sie bestimmt, immerhin werden auch absolute Weltstars wie Schauspielerin Kim Cattrall oder die Band Scorpions („Wind of Change“) Bergluft schnuppern.

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