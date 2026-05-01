47 Outfitwechsel für Anne bei „Teufel trägt Prada“

Doch manche Türen blieben auch für die „Teufel trägt Prada“-Crew verschlossen: Eine Sequenz bei einem Mode-Dinner, das im Film direkt vor Leonardo da Vincis ikonischem Gemälde „Das letzte Abendmahl“ abgehalten wird, konnte nicht am Originalschauplatz gedreht werden. Die nötige Beleuchtung hätte das Werk beschädigt. Doch Geld spielte bei diesem 150-Millionen-Dollar-Film keine Rolle: Es wurde kurzerhand ein Team von italienischen Malern engagiert, um das Kunstwerk nachzubilden.