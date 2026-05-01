„Ich lebe auf Schalke schon jetzt meinen Traum“

Ausnahmezustand im Ruhrpott! Kultklub Schalke steht nach fünf Jahren vor der Rückkehr in die deutsche Bundesliga. Nur noch ein Sieg fehlt. Die große Aufstiegsparty soll am Samstag daheim gegen Düsseldorf folgen. Mit Trainer Miron Muslic und Dejan Ljubicic sind zwei Österreicher mittendrin statt nur dabei. Die „Krone“ sprach mit dem Offensiv-Allrounder...