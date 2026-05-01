Wörthersee: Kriminalfall um die Schickimicki-Insel

Mehrere Sommer lang war eine schicke schwimmende Insel eine der sommerlichen Attraktionen am Wörthersee – bis ein Gastro-Event mit einem Todesopfer endete. Nun gibt es viele Vorwürfe um mangelnde Genehmigungen und Sicherheitsvorkehrungen und sogar einen Strafprozess am Klagenfurter Landesgericht.