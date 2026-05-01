Wissen Sie noch, was am 1. Mai vor 10 Jahren war?

Zur Erinnerung: Damals regierte die SPÖ als Nr. 1 mit Bundeskanzler Werner Faymann an der Spitze. Der pragmatische Kanzler hatte nach dem schleusen- und zügellosen Flüchtlingsansturm im Jahr davor einen Schwenk in der Asyl-Politik eingeleitet. Dagegen liefen die Linken Sturm, protestierten mit ohrenbetäubendem Pfeifkonzert und Gejohle beim Maiaufmarsch gegen den Parteichef. Sie setzten sich durch, wenig später war Faymann Geschichte.