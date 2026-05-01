Kündigung! 18 Heimbewohner müssen jetzt ausziehen

Auch für G. Hemmer ist die Entscheidung fragwürdig. Ihre 93-jährige Mutter lebt seit vier Jahren im Seniorenhaus. Nach einer Fußamputation war Pflege zu Hause nicht mehr möglich. Ihr Wunsch: zurück nach Rudersdorf. Dass Plätze etwa in Olbendorf frei seien, helfe wenig. „Das ist eine kleine Weltreise.“ Kritik gibt es auch an der Vorgehensweise des Landes. Man habe aus den Medien erfahren, warum die Eltern ihr Zuhause verlieren sollen. Zur Infoveranstaltung sei man kurzfristig geladen worden, viele stünden noch im Berufsleben. „Für das Land ist alles so einfach, aber kümmern müssen sich die Angehörigen“, sagt Hemmer.