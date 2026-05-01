Hattrick in Italiens Oberhaus ist zum Greifen nah

„Wir wissen, was noch zu tun ist“, bleibt Abwehrboss Michael Svoboda auch im Ligafinish weiterhin voll fokussiert. Von der traditionellen Gondelfahrt durch Venedig will der Wiener (noch) nichts hören. Logisch, schließlich ist das große Ziel, der Titel mit Venezia in der Serie B zum Greifen nah. Denn mit einem Sieg am Freitag bei Spezia hat der Leader Platz eins nämlich fix in der Tasche, würde Svoboda, der seit knapp sechs Jahren beim Klub kickt, mit Venezia zum bereits dritten (!) Mal und erstmals als Meister ins italienische Oberhaus aufsteigen. „Wäre ein Traum, das Highlight meiner Karriere. Ich kenne keinen Spieler, dem das vor mir gelungen ist“, zwinkert der 27-Jährige.