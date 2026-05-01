Hattrick in Italiens Oberhaus ist zum Greifen nah

Der 27-jährige Michael Svoboda kann am Freitag mit Venezia die Meisterschaft in der Serie B fixieren. Für den Wiener Kapitän wäre es der bereits dritte Aufstieg ins italienische Oberhaus. Der WM-Traum lebt weiter, die traditionelle Gondelfahrt ist derzeit aber noch kein Thema.
„Wir wissen, was noch zu tun ist“, bleibt Abwehrboss Michael Svoboda auch im Ligafinish weiterhin voll fokussiert. Von der traditionellen Gondelfahrt durch Venedig will der Wiener (noch) nichts hören. Logisch, schließlich ist das große Ziel, der Titel mit Venezia in der Serie B zum Greifen nah. Denn mit einem Sieg am Freitag bei Spezia hat der Leader Platz eins nämlich fix in der Tasche, würde Svoboda, der seit knapp sechs Jahren beim Klub kickt, mit Venezia zum bereits dritten (!) Mal und erstmals als Meister ins italienische Oberhaus aufsteigen. „Wäre ein Traum, das Highlight meiner Karriere. Ich kenne keinen Spieler, dem das vor mir gelungen ist“, zwinkert der 27-Jährige.
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