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Von Ringen bis Socken

Auf diese Glücksbringer bauen Sturm-Fans im Finale

Steiermark
01.05.2026 06:00
Die Sturm-Fans haben ihre ganz eigenen Rituale im heißen Titel-Kampf
Die Sturm-Fans haben ihre ganz eigenen Rituale im heißen Titel-Kampf(Bild: Krone KREATIV/Winter/Schausberger/Nemeth)
Porträt von Philipp Braunegger
Von Philipp Braunegger

Im Titel-Endspurt ist Fans jedes Mittel recht! Fünf Anhänger von Meister Sturm wollen auf ihre ganz besondere Art und Weise „mithelfen“, damit es im spannenden Bundesliga-Endspurt doch noch mit dem Titel-Hattrick klappt.

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Mit dem „Gipfelsturm“ auf den Plabutsch begeht Sturm am 1. Mai ab 10 Uhr (Programm siehe Sport-Blick ins Wochenende) seinen Gründungstag. Den Gipfel der Bundesliga-Tabelle will man am Sonntag in Salzburg wieder erstürmen. Da ist jede Hilfe recht, bauen viele Fans im Endspurt auf Glücksbringer:

Diakon Weinhappl in seinem „Glücksmantel“
Diakon Weinhappl in seinem „Glücksmantel“(Bild: Weinhappl)
  • Diakon Peter Weinhappl erbte vom verstorbenen Literaten Gerhard Roth einen Wintermantel, den dieser bei Heimspielen trug. „Hatte Gerhard ihn an, hat Sturm fast immer gewonnen. Ich sollte die Tradition beibehalten.“ Auch im Sommer! „Vorm Titel-Endspiel 2024 gegen Klagenfurt hat mich Andi Schicker angerufen, ja den Mantel anzuziehen. Ich werd‘ ihn auch im heurigen Titelfinish tragen.“
Zitat Icon

Ohne Sieglinde brauchen wir nicht anzutreten.

Sturm-Präsident Jauk über Glücksbringerin Sieglinde Schausberger

  • Sieglinde Schausberger ist bei jedem Spiel dabei. „Ich selbst bin der Glücksbringer!“, sagt sie. Dieser Titel wurde ihr von Präsident Christian Jauk gegeben, der einst Sicherheitschef Bruno Hütter beauftragte, Schausberger für ein ausverkauftes Auswärtsspiel eine Karte zu organisieren. „Ohne Sieglinde brauchen wir nicht anzutreten“, sagte Jauk damals.
  • Christian Nemeth bekam einen Sturm-Ehrenring von einem Wirt vererbt. Vor jeder Herbst- und Frühjahrssaison wird er in Weihwasser getaucht, Nemeth trägt ihn bei wichtigen Spielen. „Paul Pizzera, ein enger Freund von mir, küsst den Ring immer vorm Ankick.“
(Bild: Braunegger)
  • Fan Viktoria setzt auf „magische“, schon mehrfach gestopfte, schwarz-weiße Socken in verschiedenen Mustern. „Ich hab sie 2022 beim Europa-League-Spiel in Rom gekauft. Sturm hat dort gepunktet, mit ihnen wurden wir zwei Mal Meister sowie Cupsieger und gewannen alle Derbys.“
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  • Michael Winter aus Frankfurt reist zu Sturm-Spielen mit der Bahn an. „Ich lackiere mir im Zug die Fingernägel schwarz-weiß. Ich bin als Wissenschaftler zwar ein rational denkender Mensch. Aber da Sturm, seit ich mir die Nägel lackiere, mehrere Titel gewonnen hat, muss das doch eine überirdische Wirkung haben!“
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