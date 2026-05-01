Auf diese Glücksbringer bauen Sturm-Fans im Finale

Im Titel-Endspurt ist Fans jedes Mittel recht! Fünf Anhänger von Meister Sturm wollen auf ihre ganz besondere Art und Weise „mithelfen“, damit es im spannenden Bundesliga-Endspurt doch noch mit dem Titel-Hattrick klappt.
Mit dem „Gipfelsturm“ auf den Plabutsch begeht Sturm am 1. Mai ab 10 Uhr (Programm siehe Sport-Blick ins Wochenende) seinen Gründungstag. Den Gipfel der Bundesliga-Tabelle will man am Sonntag in Salzburg wieder erstürmen. Da ist jede Hilfe recht, bauen viele Fans im Endspurt auf Glücksbringer:
Ohne Sieglinde brauchen wir nicht anzutreten.
Sturm-Präsident Jauk über Glücksbringerin Sieglinde Schausberger
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