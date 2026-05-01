Die Tochter von Bruce Lee drückt ihm die Daumen

Kampfsport-Legende Fadi Merza kann es einfach nicht lassen. Mit 48 Jahren steigt er am Freitag in der Steffl Arena wieder in den Thaibox-Ring. In der Vorbereitung überließ der Routinier nichts dem Zufall. Unterstützung gibts von Bruce Lees Tochter – und auch einen eigener Song wird zu hören sein.
Das kann beides werden: Ein Happy End oder doch die unendliche Geschichte . . .
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