Die Tochter von Bruce Lee drückt ihm die Daumen

Kampfsport-Legende Fadi Merza kann es einfach nicht lassen. Mit 48 Jahren steigt er am Freitag in der Steffl Arena wieder in den Thaibox-Ring. In der Vorbereitung überließ der Routinier nichts dem Zufall. Unterstützung gibts von Bruce Lees Tochter – und auch einen eigener Song wird zu hören sein.