Kia Seltos: „Neues“ Verbrenner-SUV ist im Anflug

Der Seltos geht optisch als Geländewagen durch. Die kiatypische Kastenform betont er mehr als die internen Konkurrenten. Ein breiter Kühlergrill und die senkrechten Tagfahrlichter geben ihm ein markantes Gesicht, die Betonung des Senkrechten findet sich auch am Heck wieder. Der Seltos soll, wie es heißt, „urbane Agilität mit familienfreundlicher Praktikabilität“ verbinden. Bei einer Länge von 4,43 Metern und einem Radstand von 2,69 Metern fällt der Innenraum groß aus. Gepäckabteil fasst mindestens 536 Liter und hat einen höhenverstellbaren Boden und ein Schienensystem zur Befestigung.