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Baby „tanzt schon“

Conny Kreuter: „Und da erfahre ich das Geschlecht“

Adabei Österreich
04.05.2026 05:00
Conny Kreuter, Roman Schindler mit Freundin Patricia und Strandcafé-Junior-Chef Ando Yeritsyan ...
Conny Kreuter, Roman Schindler mit Freundin Patricia und Strandcafé-Junior-Chef Ando Yeritsyan bei der 105-Jahr-Jubiläumsparty(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Nadi Adana
Von Nadi Adana

Sommer, Ripperl und jede Menge Promis: Beim 105-Jahr-Jubiläum des Strandcafés an der Alten Donau ließ sich auch Conny Kreuter blicken – und hatte gleich süße Neuigkeiten im Gepäck. Die „Dancing Star“-Beauty erwartet ihr erstes Baby und sorgt schon jetzt für Gesprächsstoff.

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Wenn das Strandcafé an der Alten Donau zum großen 105-Jahr-Jubiläum lädt, weiß man: Der Sommer ist nicht mehr weit – und die Ripperl auch nicht. Klar, dass sich die heimische Szene dieses Spektakel am 1. Mai nicht entgehen ließen.

Neben Sängerin Beatrice Turin, Ex-„Mister Austria“ Roman Schindler und Mausi Lugner war auch „Dancing Star“ Conny Kreuter an Bord und sprach mit uns über ihr Babyglück. „Ich weiß noch nicht, was es wird – an Muttertag feiere ich eine Überraschungsparty, und da erfahre ich das Geschlecht“, erzählt sie strahlend.

Stillstehen ist jedenfalls keine Option: „Das Baby tanzt jetzt schon viel mehr als so mancher Promi bei ,Dancing Stars’“, sagt sie augenzwinkernd.

„Dancing Star“ Conny Kreuter im Mutterglück
„Dancing Star“ Conny Kreuter im Mutterglück(Bild: Alexander Tuma)

Geheimer Papa
Die Halbzeit ist übrigens fast erreicht: Kreuter ist aktuell in der 19. Woche – rund 21 Wochen bleiben also noch bis zur Geburt. Den werdenden Papa hält sie aber bewusst aus der Öffentlichkeit heraus und verrät nur so viel: „Er ist ein Profisportler – kein Bühnenmensch oder im Fernsehen. Und das ist auch gut so, denn jeder braucht seine privaten Rückzugsorte.“

Zwischen Vorfreude auf die neue Aufgabe und Respekt vor der neuen Rolle bleibt sie ehrlich, trotz des überwältigenden Glücksgefühl sind gleichzeitig auch viele Fragen verbunden. „Kann ich das? Ist das alles gesund?“ Gerade mit 40 habe man das Thema Risiken stärker im Kopf – „aber die Freude überwiegt“, so Kreuter. 

Auf die Frage, ob neben der bevorstehenden Überraschungsparty auch bald eine Hochzeit geplant ist, antwortet die Profi-Tänzerin: „Ich verrate ein Geheimnis, ... man muss nicht unbedingt heiraten, um ein Baby zu kriegen“ – Na dann, die Prioritäten sind vorerst gesetzt.

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