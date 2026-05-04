Conny Kreuter: „Und da erfahre ich das Geschlecht“

Zwischen Vorfreude auf die neue Aufgabe und Respekt vor der neuen Rolle bleibt sie ehrlich, trotz des überwältigenden Glücksgefühl sind gleichzeitig auch viele Fragen verbunden. „Kann ich das? Ist das alles gesund?“ Gerade mit 40 habe man das Thema Risiken stärker im Kopf – „aber die Freude überwiegt“, so Kreuter.

Auf die Frage, ob neben der bevorstehenden Überraschungsparty auch bald eine Hochzeit geplant ist, antwortet die Profi-Tänzerin: „Ich verrate ein Geheimnis, ... man muss nicht unbedingt heiraten, um ein Baby zu kriegen“ – Na dann, die Prioritäten sind vorerst gesetzt.