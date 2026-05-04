Weltmeisterin: Unerwartete Trennung nach 18 Jahren

Das kommt überraschend! Trotz zahlreicher Erfolge trennt sich US-Dame Paula Moltzan von ihrem Ausrüster Rossignol.
Es sei „eine Reise, für die ich für immer dankbar sein werde“, schreibt Moltzan in einem emotionalen Instagram-Posting. „Es begann noch bevor ich überhaupt wusste, wer ich einmal werden würde – nur ein Kind mit großen Träumen und Rossignol-Skiern unter den Füßen.“
„Unterstützung hat nie nachgelassen“
Junioren-Weltmeisterin, Weltcup-Podestplätze, WM-Medaillen (unter anderem Gold im Mannschaftswettbewerb 2023 in Courchevel und Meribel) sowie eine olympische Medaille (Bronze in der Team-Kombi in Cortina im Februar) - die Erfolgsliste der 32-Jährigen auf Rossignol-Latten kann sich sehen lassen.
„Durch jeden harten Tag, jeden Rückschlag und jeden Sieg hindurch hat die Unterstützung nie nachgelassen. Das bedeutet mir mehr, als es jedes Ergebnis jemals könnte“, betont Moltzan.
Doch nun braucht es offenbar noch einmal eine Veränderung. „Es steht etwas Neues bevor. Bleibt dran“, kündigt die Technik-Spezialistin in den sozialen Medien an.
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