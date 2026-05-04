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Weltmeisterin: Unerwartete Trennung nach 18 Jahren

Ski Alpin
04.05.2026 06:03
Paula Moltzan kehrt Rossignol den Rücken.
Paula Moltzan kehrt Rossignol den Rücken.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das kommt überraschend! Trotz zahlreicher Erfolge trennt sich US-Dame Paula Moltzan von ihrem Ausrüster Rossignol.

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Es sei „eine Reise, für die ich für immer dankbar sein werde“, schreibt Moltzan in einem emotionalen Instagram-Posting. „Es begann noch bevor ich überhaupt wusste, wer ich einmal werden würde – nur ein Kind mit großen Träumen und Rossignol-Skiern unter den Füßen.“

„Unterstützung hat nie nachgelassen“
Junioren-Weltmeisterin, Weltcup-Podestplätze, WM-Medaillen (unter anderem Gold im Mannschaftswettbewerb 2023 in Courchevel und Meribel) sowie eine olympische Medaille (Bronze in der Team-Kombi in Cortina im Februar) - die Erfolgsliste der 32-Jährigen auf Rossignol-Latten kann sich sehen lassen.

(Bild: Kronen Zeitung)

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„Durch jeden harten Tag, jeden Rückschlag und jeden Sieg hindurch hat die Unterstützung nie nachgelassen. Das bedeutet mir mehr, als es jedes Ergebnis jemals könnte“, betont Moltzan.

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Doch nun braucht es offenbar noch einmal eine Veränderung. „Es steht etwas Neues bevor. Bleibt dran“, kündigt die Technik-Spezialistin in den sozialen Medien an.

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