Europäer besorgt um nuklearen Schutzschirm

Es sei nachvollziehbar, dass die Amerikaner sagen, die Europäer müssen mehr tun. „Das ist vollkommen richtig. Gleichzeitig ist es nicht so, dass die Amerikaner aus Menschenliebe alleine handeln, sie haben natürlich auch ein starkes Interesse.“ Cremer betont die Wichtigkeit eines guten transatlantischen Verhältnisses. „Wir müssen das Ganze stärken und nicht schlechtreden, denn das stärkt am Ende nur Wladimir Putin.“