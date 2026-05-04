Verstappen und Leclerc nachträglich bestraft

Antonelli baut WM-Führung aus

Mercedes-Pilot Kimi Antonelli hatte in einem trockenen Grand Prix von Miami den dritten Sieg hintereinander in der Formel 1 gefeiert. Im wegen befürchteter Unwetter um drei Stunden vorverlegten Rennen gewann der 19-jährige Italiener am Sonntag in Florida knapp vor Weltmeister und Sprint-Sieger Lando Norris im McLaren.