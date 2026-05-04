Verstappen und Leclerc nachträglich bestraft

Max Verstappen und Charles Leclerc sind beim Grand Prix von Miami am Sonntag nachträglich bestraft worden. Während die Sanktion für den Red-Bull-Star keine Auswirkungen hat, fällt der Ferrari-Pilot im Endergebnis zurück.
Ferrari-Fahrer Charles Leclerc verlor nach einem Dreher kurz vor Ende noch zwei Positionen, einige Stunden nach dem Rennen ging es um zwei weitere Plätze auf Rang acht zurück.
Da der Monegasse mit seinem beschädigten Boliden die Strecke mehrmals verlassen und damit einen Vorteil erlangt hatte, brummten ihm die Stewards eine 20-Sekunden-Strafe auf. Teamkollege Lewis Hamilton erbte deshalb Rang sechs.
Verstappen bleibt auf Rang fünf
Verstappen kassierte indes eine Fünf-Sekunden-Strafe wegen des Überfahrens der weißen Linie bei der Boxenausfahrt. Der Niederländer verlor dadurch aber keine Position und blieb Fünfter.
Antonelli baut WM-Führung aus
Mercedes-Pilot Kimi Antonelli hatte in einem trockenen Grand Prix von Miami den dritten Sieg hintereinander in der Formel 1 gefeiert. Im wegen befürchteter Unwetter um drei Stunden vorverlegten Rennen gewann der 19-jährige Italiener am Sonntag in Florida knapp vor Weltmeister und Sprint-Sieger Lando Norris im McLaren.
Oscar Piastri komplettierte das Podium (McLaren) mit Respektabstand als Dritter. George Russell (Mercedes) wurde Vierter. In drei Wochen geht es mit dem Grand Prix in Kanada weiter.
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