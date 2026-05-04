Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neues F1-Endergebnis

Verstappen und Leclerc nachträglich bestraft

Formel 1
04.05.2026 05:44
Charles Leclerc (li.) und Max Verstappen kassierten Strafen in Miami.
Charles Leclerc (li.) und Max Verstappen kassierten Strafen in Miami.(Bild: AP/Rebecca Blackwell)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Max Verstappen und Charles Leclerc sind beim Grand Prix von Miami am Sonntag nachträglich bestraft worden. Während die Sanktion für den Red-Bull-Star keine Auswirkungen hat, fällt der Ferrari-Pilot im Endergebnis zurück.

0 Kommentare

Ferrari-Fahrer Charles Leclerc verlor nach einem Dreher kurz vor Ende noch zwei Positionen, einige Stunden nach dem Rennen ging es um zwei weitere Plätze auf Rang acht zurück.

Da der Monegasse mit seinem beschädigten Boliden die Strecke mehrmals verlassen und damit einen Vorteil erlangt hatte, brummten ihm die Stewards eine 20-Sekunden-Strafe auf. Teamkollege Lewis Hamilton erbte deshalb Rang sechs.

Lesen Sie auch:
Kimi Antonelli siegte in Miami.
WM-Führung ausgebaut
Antonelli beweist Nervenstärke und siegt in Miami
03.05.2026
Kuriose Szene in Miami
Formel 1: Kameramann von „Sexiest Fan“ abgelenkt
03.05.2026
Auch Hadjar draußen
Wilder Unfall in Miami! Formel-1-Bolide hebt ab
03.05.2026

Verstappen bleibt auf Rang fünf
Verstappen kassierte indes eine Fünf-Sekunden-Strafe wegen des Überfahrens der weißen Linie bei der Boxenausfahrt. Der Niederländer verlor dadurch aber keine Position und blieb Fünfter.

(Bild: Kronen Zeitung)

Hier können Sie die App im Google Play Store downloaden.
Hier können Sie die App via App Store downloaden.

Antonelli baut WM-Führung aus
Mercedes-Pilot Kimi Antonelli hatte in einem trockenen Grand Prix von Miami den dritten Sieg hintereinander in der Formel 1 gefeiert. Im wegen befürchteter Unwetter um drei Stunden vorverlegten Rennen gewann der 19-jährige Italiener am Sonntag in Florida knapp vor Weltmeister und Sprint-Sieger Lando Norris im McLaren.

Oscar Piastri komplettierte das Podium (McLaren) mit Respektabstand als Dritter. George Russell (Mercedes) wurde Vierter. In drei Wochen geht es mit dem Grand Prix in Kanada weiter.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Formel 1
04.05.2026 05:44
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Max VerstappenCharles LeclercLewis Hamilton
Miami
Ferrari
Ferrari-Pilot
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
210.401 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Niederösterreich
Maibaum knickte um: 16-Jähriger schwer verletzt
90.486 mal gelesen
Der Notarzthubschrauber flog den Schwerverletzten nach dem Unglück ins Spital.
Österreich
Pensions-Beben: Ermittler keine Hackler mehr
85.839 mal gelesen
Im Streifendienst fünf Jahre früher in Pension gehen als kriminalpolizeiliche Ermittlerkollegen ...
Innenpolitik
Dieser Sager von Kickl sorgt für neuen Zündstoff
1270 mal kommentiert
Im Festzelt am Linzer Urfahranermarkt heizte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl am 1. Mai ...
Kolumnen
Billiger Applaus für Seelenbrüder Babler und Kickl
1136 mal kommentiert
Babler und Kickl: Spinnefeind, aber mit Gemeinsamkeit
Österreich
Immer mehr Gemeinden prüfen jetzt eine Poolsteuer
738 mal kommentiert
Rein ins kühle Nass! Für mehr als die Hälfte der Österreicher gehört ein Pool zum persönlichen ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf