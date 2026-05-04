Messerschleifer (45) stach auf Kontrahent ein

Gegen 2.30 Uhr früh fragte ihn ein Tschetschene, ob er nicht etwas zu rauchen für ihn habe. Wieso auch immer – dazu hat der nun Angeklagte bis jetzt geschwiegen – rastete er plötzlich aus, packte sein Gegenüber am Nacken, zog es zu ihm her und rammte ihm das Klappmesser mit einer Klingenlänge von neun Zentimetern zuerst in die Brust und durchstach ihm dann die linke Oberschenkelbeugeseite. Das Messer verfehlte gerade einmal um drei Millimeter das Herz! Laut Anklage war das Überleben des Opfers reines Glück.