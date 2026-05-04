Polizei Neusiedl warnt vor dem „fahrenden Volk“

„Keine Haustürgeschäfte, keine Arbeiten erledigen lassen“

„Wir möchten die Bevölkerung sensibilisieren und ihnen nahelegen, nichts von den Leuten zu kaufen“, heißt es von der Exekutive. In einem Schreiben, das auch via Social Media geteilt wurde, wird über den Aufenthalt des fahrenden Volkes in Neusiedl am See informiert. Außerdem fordert die Polizei darin auf, keine „Haustürgeschäfte“ abzuschließen, weil oft minderwertige Ware zu überhöhten Preisen angeboten wird. Überdies solle man keine Arbeiten am eigenen Haus, wie zum Beispiel Fassaden- oder Dachrinnenreinigungen, Asphaltierungen oder Ähnliches in Anspruch nehmen.