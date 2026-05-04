Actiongeladenes Feuerwerk bei „In the Grey“

Am 21. Mai kommt der starbesetze Actionthriller „In the Grey“ in die Kinos und in der Hauptrolle sehen wir niemand geringeres als den mit seiner Darstellung von Superman in „Man of Steel“ bekannt gewordene Henry Cavill. Aber auch Hollywood Star Jake Gyllenhaal agiert in dem Actionfilm als Agent einer Eliteeinheit, die versuchen einen Diktator hinter Gitter zu bringen. krone.tv & NEOH bringen Sie zur Österreich Premiere.
Mit automatischen Waffen und Sprengstoff gehen sie genauso geschickt um wie mit Einfluss, Macht und Worten: Ein Team von Eliteagenten (Eiza González, Jake Gyllenhaal, Henry Cavill), das in globalen Grauzonen agiert, wird auf einen skrupellosen Despoten angesetzt, der eine Milliarde Dollar hinterzogen hat. Auf einer streng bewachten Privatinsel entwickelt sich die trickreiche Mission, das Geld zurückzuholen, zu einem strategischen Wettrennen, bei dem jedes Mittel recht ist.
Mit IN THE GREY ist Guy Ritchie einmal mehr in Höchstform und begeistert mit einem Action-Feuerwerk der Extraklasse an spektakulären Schauplätzen, mit unvergleichlichem Style und lässigem Humor. Dabei versammelt er vor der Kamera ein absolutes Top-Ensemble, das mit Cleverness und Coolness besticht: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Eiza Gonzáles und Rosamund Pike
krone.tv bringt Sie zur Österreich-Premiere
Am 20. Mai findet im Cineplexx Millennium City die große Österreich Premiere von IN THE GREY statt und zusammen mit krone.tv & NEOH können Sie den Actionfilm vorab erleben! Wir verlosen 70x2 Tickets für die Premiere
Wann: 20.05.2026
Wo: Cineplexx Millennium City
Kartenausgabe: 19:15 – 20:00 Uhr
Filmstart: 20:15 Uhr
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 13. Mai, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.