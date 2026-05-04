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Actiongeladenes Feuerwerk bei „In the Grey“

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04.05.2026 06:00
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am 21. Mai kommt der starbesetze Actionthriller „In the Grey“ in die Kinos und in der Hauptrolle sehen wir niemand geringeres als den mit seiner Darstellung von Superman in „Man of Steel“ bekannt gewordene Henry Cavill. Aber auch Hollywood Star Jake Gyllenhaal agiert in dem Actionfilm als Agent einer Eliteeinheit, die versuchen einen Diktator hinter Gitter zu bringen. krone.tv & NEOH bringen Sie zur Österreich Premiere. 

Mit automatischen Waffen und Sprengstoff gehen sie genauso geschickt um wie mit Einfluss, Macht und Worten: Ein Team von Eliteagenten (Eiza González, Jake Gyllenhaal, Henry Cavill), das in globalen Grauzonen agiert, wird auf einen skrupellosen Despoten angesetzt, der eine Milliarde Dollar hinterzogen hat. Auf einer streng bewachten Privatinsel entwickelt sich die trickreiche Mission, das Geld zurückzuholen, zu einem strategischen Wettrennen, bei dem jedes Mittel recht ist.

Jake Gyllenhaal (vorne) am Set mit Regisseur Guy Ritchie.
Jake Gyllenhaal (vorne) am Set mit Regisseur Guy Ritchie.(Bild: © 2026 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)
Sid (Henry Cavill) schießt immer scharf.
Sid (Henry Cavill) schießt immer scharf.(Bild: © 2026 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)
v.l.n.r.: Emmett J. Scanlan, Christian Ochoa Lavernia und Kojo Attah in den Rollen der ...
v.l.n.r.: Emmett J. Scanlan, Christian Ochoa Lavernia und Kojo Attah in den Rollen der Teamkollegen von Bronco und Sid.(Bild: © 2026 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)

Mit IN THE GREY ist Guy Ritchie einmal mehr in Höchstform und begeistert mit einem Action-Feuerwerk der Extraklasse an spektakulären Schauplätzen, mit unvergleichlichem Style und lässigem Humor. Dabei versammelt er vor der Kamera ein absolutes Top-Ensemble, das mit Cleverness und Coolness besticht: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Eiza Gonzáles und Rosamund Pike

Milliardär Salazar (Carlos Bardem, rechts) mit seinem Anwalt (Fisher Stevens).
Milliardär Salazar (Carlos Bardem, rechts) mit seinem Anwalt (Fisher Stevens).(Bild: © 2026 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)
Milliardär Salazar (Carlos Bardem) fühlt sich unangreifbar.
Milliardär Salazar (Carlos Bardem) fühlt sich unangreifbar.(Bild: © 2026 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)

krone.tv bringt Sie zur Österreich-Premiere
Am 20. Mai findet im Cineplexx Millennium City die große Österreich Premiere von IN THE GREY statt und zusammen mit krone.tv & NEOH können Sie den Actionfilm vorab erleben! Wir verlosen 70x2 Tickets für die Premiere

„IN THE GREY“ Premiere

Wann: 20.05.2026
Wo: Cineplexx Millennium City
Kartenausgabe: 19:15 – 20:00 Uhr
Filmstart: 20:15 Uhr

Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 13. Mai, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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