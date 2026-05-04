Actiongeladenes Feuerwerk bei „In the Grey“

Am 21. Mai kommt der starbesetze Actionthriller „In the Grey“ in die Kinos und in der Hauptrolle sehen wir niemand geringeres als den mit seiner Darstellung von Superman in „Man of Steel“ bekannt gewordene Henry Cavill. Aber auch Hollywood Star Jake Gyllenhaal agiert in dem Actionfilm als Agent einer Eliteeinheit, die versuchen einen Diktator hinter Gitter zu bringen. krone.tv & NEOH bringen Sie zur Österreich Premiere.