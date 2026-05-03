Israels Polizeiminister feierte mit makabrer Torte

„Das Ganze ist kein Witz (...). Ein Regime, das den Galgen in einen Geburtstagskuchen verwandelt, hat keinen Anspruch auf Moral“, schrieb Journalistin Hala Jaber auf der Plattform X. Auf diese Weise würden Hinrichtungen von Palästinenserinnen und Palästinensern gefeiert, „während die Armee den Libanon und Gaza besetzt, bombardiert und zerstört“. Kritikerinnen und Kritiker sagen, dass das Gesetz rassistisch sei, weil es de facto nur Menschen aus Palästina betrifft.