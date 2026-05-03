Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Symbol für Todesstrafe

Israels Polizeiminister feierte mit makabrer Torte

Außenpolitik
03.05.2026 14:52
Israels Polizeiminister Itamar Ben-Gvir hat seinen 50. Geburtstag mit einer Torte gefeiert, die ...
Israels Polizeiminister Itamar Ben-Gvir hat seinen 50. Geburtstag mit einer Torte gefeiert, die seine Forderung nach der Todesstrafe aufgriff.(Bild: EPA/ATEF SAFADI)
Porträt von Katharina Wurzer
Von Katharina Wurzer

Der rechtsextreme israelische Polizeiminister Itamar Ben-Gvir hat seinen 50. Geburtstag mit einer makabren Torte gefeiert. Diese war mit einer goldenen Henkersschlinge verziert. „Manchmal gehen Träume in Erfüllung“, stand darunter.

0 Kommentare

Das Werk sei dem Minister am Samstagabend von seiner Ehefrau Ayala übergeben worden, berichtete die Zeitung „Jerusalem Post“. Weitere Medien berichteten, dass das Schlingensymbol prominent auf mehreren Torten zu sehen gewesen sei. Die Symbolik verweise auf Ben-Gvirs Vorstoß für ein umstrittenes Gesetz, das die Todesstrafe für Terroristinnen und Terroristen ermöglicht.

Das israelische Parlament hat dieses Gesetz Ende März beschlossen. Für die Todesstrafe für Terroristinnen und Terroristen stimmten 62 Abgeordnete, 48 waren dagegen. Menschenrechtsorganisationen legten allerdings Beschwerde beim höchsten Gericht ein. Daher ist es noch ungewiss, ob es tatsächlich zur Umsetzung kommen wird oder nicht.

Torte von Familie gebacken
Die Torte mit dem Schlingensymbol soll von der Familie des rechtsextremen Polizeiministers gemacht worden sein. Sie war von Schlagobers-Rosetten verziert, die Glückwünsche in Hebräisch verfasst. An der Feier zum 50. Geburtstag nahmen auch hochrangige Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sowie politische Verbündete teil.

Hier sehen Sie Aufnahmen von der makabren Torte:

Kritik von Opposition
Mitglieder der Opposition hätten die Teilnahme der Sicherheitskräfte an der Feier kritisiert, berichtete die „Jerusalem Post“. Das Symbol auf den Torten spiegle eine Politikrichtung wider, die auf staatliche Hinrichtungen abziele, schrieb das Medium „Middle East Eye“ auf Social Media. Ben-Gvir habe immer wieder Politiken vorangetrieben, die Menschenrechtsorganisationen als diskriminierend und extrem verurteilt hätten.

Lesen Sie auch:
Mitglieder der Hamas und des Islamischen Dschihad im Gazastreifen
Internationaler Wirbel
Israel führt Todesstrafe für Terroristen ein
30.03.2026
„Sie nahmen alles mit“
Israelische Streitkräfte plünderten im Libanon
03.05.2026

„Das Ganze ist kein Witz (...). Ein Regime, das den Galgen in einen Geburtstagskuchen verwandelt, hat keinen Anspruch auf Moral“, schrieb Journalistin Hala Jaber auf der Plattform X. Auf diese Weise würden Hinrichtungen von Palästinenserinnen und Palästinensern gefeiert, „während die Armee den Libanon und Gaza besetzt, bombardiert und zerstört“. Kritikerinnen und Kritiker sagen, dass das Gesetz rassistisch sei, weil es de facto nur Menschen aus Palästina betrifft.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
03.05.2026 14:52
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Das deutsche Influencer-Paar Julian Claßen und Palina erwartet ein Baby.
Palina postete Fotos
Influencer Julian Claßen wird zum dritten Mal Papa
Die Spritpreise in Deutschland sind unmittelbar nach der Einführung des Tankrabatts nicht ...
Alte Steuersätze
Spritpreise in Deutschland trotz Rabatt gestiegen
US-Präsident Donald Trump umgeht den Kongress: Das Weiße Haus erklärt die Kampfhandlungen im ...
Brief an Kongress
Trump: „Die Kämpfe im Iran sind beendet!“
Am Sonntag, den 15. Februar, gab Schlagerstar Michelle in Berlin das letzte Konzert ihrer ...
„Geht uns nicht gut“
Nur 3 Monate nach Verlobung: Michelle wieder solo!
Der Tankrabatt hat zu einem Andrang bei den Tankstellen in Deutschland geführt (Symbolbild).
Preise stark gesunken
Rabatt: Lange Schlangen vor deutschen Tankstellen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
202.187 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Niederösterreich
Maibaum knickte um: 16-Jähriger schwer verletzt
88.570 mal gelesen
Der Notarzthubschrauber flog den Schwerverletzten nach dem Unglück ins Spital.
Österreich
Pensions-Beben: Ermittler keine Hackler mehr
83.952 mal gelesen
Im Streifendienst fünf Jahre früher in Pension gehen als kriminalpolizeiliche Ermittlerkollegen ...
Innenpolitik
SPÖ schwört sich ein: Kampf gegen den Austro-Trump
1398 mal kommentiert
Innenpolitik
Dieser Sager von Kickl sorgt für neuen Zündstoff
1246 mal kommentiert
Im Festzelt am Linzer Urfahranermarkt heizte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl am 1. Mai ...
Kolumnen
Billiger Applaus für Seelenbrüder Babler und Kickl
1023 mal kommentiert
Babler und Kickl: Spinnefeind, aber mit Gemeinsamkeit
Mehr Außenpolitik
Symbol für Todesstrafe
Israels Polizeiminister feierte mit makabrer Torte
„Reduzieren stark“
Trump lässt Deutsche über Truppenabzug im Unklaren
Krone Plus Logo
Nach Angriffen Irans
EU sucht den Schulterschluss mit Golfstaaten
Das Kartell reagiert
Nach OPEC-Paukenschlag: Jetzt wird mehr Öl gepumpt
„Sie nahmen alles mit“
Israelische Streitkräfte plünderten im Libanon
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf