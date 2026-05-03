Große Suchaktion nach vermisstem Unfalllenker

In der Nacht auf Sonntag soll ein Ortsansässiger in Stroheim mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und sich dann von der Unfallstelle entfernt haben. Als er am Sonntagvormittag noch immer verschwunden war, alarmierte ein Familienmitglied die Feuerwehr. Eine große Suchaktion wurde gestartet.
Laut ersten Informationen dürfte der Stroheimer in der Nacht zum Sonntag in der Nähe seines Wohnortes mit dem Auto gegen einen Baum geprallt sein. Angehörige sollen das Auto vom Unfallort entfernt haben, verständigten aber nicht sofort die Polizei.
Große Suchaktion gestartet
Erst als der Unfalllenker am Sonntagvormittag noch immer vermisst war, alarmierte ein Familienmitglied die Feuerwehr. Eine große Suchaktion wurde gestartet: „Wir haben mit 142 Feuerwehrleuten, Drohnen und Suchhunden nach dem Vermissten gesucht“, schildert Helmut Sandmeier von der FF Stroheim.
Suchhund entdeckte Vermissten
Gegen 13.30 Uhr dann Entwarnung. Der Vermisste wurde in unmittelbarer Nähe seines Wohnhauses von einem Polizeihund gefunden. Er dürfte den Unfall relativ glimpflich überstanden haben. Warum er sich vom Unfallort entfernt hatte, ist Gegenstand von Ermittlungen.
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