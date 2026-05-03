Wärme bleibt, aber bald mischt sich der Regen ein

Auch am Sonntagnachmittag zeigt sich das Wetter noch von seiner schönsten Seite: Viel Sonnenschein und frühsommerliche Temperaturen bis knapp 30 Grad laden ins Freie. Nur im Westen ziehen im Laufe des Tages immer wieder Wolkenfelder durch. Am Abend bleibt es meist freundlich, ehe in der Nacht vor allem im Westen und Südwesten mehr Wolken aufziehen.