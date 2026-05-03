Wärme bleibt, aber bald mischt sich der Regen ein

Gerade noch purer Sonnenschein mit fast 30 Grad – doch schon bald zeigt das Wetter auch wieder seine launische Seite. Laut den Meteorologen der GeoSphere Austria bleibt es zwar warm, doch Sonne, Wolken, Regen und sogar Gewitter liefern sich in den kommenden Tagen ein regelrechtes Wechselspiel.
Auch am Sonntagnachmittag zeigt sich das Wetter noch von seiner schönsten Seite: Viel Sonnenschein und frühsommerliche Temperaturen bis knapp 30 Grad laden ins Freie. Nur im Westen ziehen im Laufe des Tages immer wieder Wolkenfelder durch. Am Abend bleibt es meist freundlich, ehe in der Nacht vor allem im Westen und Südwesten mehr Wolken aufziehen.
Am Montag macht sich im Westen bereits schwacher Störungseinfluss bemerkbar. Wolken und einzelne Regenschauer ziehen durch, während der Rest des Landes weiterhin von viel Sonne profitiert. Die Temperaturen bleiben mit 21 bis 29 Grad auf sommerlichem Niveau.
Ab Dienstag wird die Luft spürbar feuchter: Von Südwesten her erreichen wärmere, aber auch wolkenreichere Luftmassen das Land. Entlang der Alpen kann es immer wieder regnen, während sich sonst Sonne und Wolken abwechseln – bei weiterhin warmen 17 bis 29 Grad.
Der Mittwoch bringt dann die unbeständigste Phase: Vor allem im Westen und Südwesten dominieren dichte Wolken und immer wieder Regen. Auch im restlichen Land ziehen Schauer und örtlich Gewitter durch, nur im Nordosten bleibt es am ehesten trocken.
Am Donnerstag geht das Wechselspiel weiter: Viele Wolken, Regenschauer und einzelne Gewitter, ehe sich das Wetter am Nachmittag von Westen her langsam beruhigt und die Sonne wieder öfter durchkommt.
Der Freitag startet noch freundlich, mit viel Sonnenschein. Doch schon im Laufe des Vormittags bilden sich vor allem entlang der Alpen und im Süden neue Quellwolken – kräftige Schauer sind die Folge. Im Norden und Osten bleibt es hingegen meist länger sonnig und trocken.
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