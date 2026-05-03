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Wetter wird launisch

Wärme bleibt, aber bald mischt sich der Regen ein

Österreich
03.05.2026 14:21
Der Sommer klopft zwar weiter an die Tür – doch in den kommenden Tagen haben auch Wolke und ...
Der Sommer klopft zwar weiter an die Tür – doch in den kommenden Tagen haben auch Wolke und Regen ein gewichtiges Wort mitzureden. (Symbolbild)(Bild: AP/MICHAEL PROBST)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Gerade noch purer Sonnenschein mit fast 30 Grad – doch schon bald zeigt das Wetter auch wieder seine launische Seite. Laut den Meteorologen der GeoSphere Austria bleibt es zwar warm, doch Sonne, Wolken, Regen und sogar Gewitter liefern sich in den kommenden Tagen ein regelrechtes Wechselspiel.

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Auch am Sonntagnachmittag zeigt sich das Wetter noch von seiner schönsten Seite: Viel Sonnenschein und frühsommerliche Temperaturen bis knapp 30 Grad laden ins Freie. Nur im Westen ziehen im Laufe des Tages immer wieder Wolkenfelder durch. Am Abend bleibt es meist freundlich, ehe in der Nacht vor allem im Westen und Südwesten mehr Wolken aufziehen.

Am Montag macht sich im Westen bereits schwacher Störungseinfluss bemerkbar. Wolken und einzelne Regenschauer ziehen durch, während der Rest des Landes weiterhin von viel Sonne profitiert. Die Temperaturen bleiben mit 21 bis 29 Grad auf sommerlichem Niveau.

Ab Dienstag wird die Luft spürbar feuchter: Von Südwesten her erreichen wärmere, aber auch wolkenreichere Luftmassen das Land. Entlang der Alpen kann es immer wieder regnen, während sich sonst Sonne und Wolken abwechseln – bei weiterhin warmen 17 bis 29 Grad.

Der Mittwoch bringt dann die unbeständigste Phase: Vor allem im Westen und Südwesten dominieren dichte Wolken und immer wieder Regen. Auch im restlichen Land ziehen Schauer und örtlich Gewitter durch, nur im Nordosten bleibt es am ehesten trocken.

Österreich
Symbol wolkenlos
10° / 24°
6 km/h
14:20 h
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Symbol wolkenlos
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24 km/h
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Symbol wolkig
13° / 28°
14 km/h
09:24 h
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Symbol stark bewölkt
14° / 28°
16 km/h
06:13 h
45 %
Symbol stark bewölkt
15° / 25°
9 km/h
06:20 h
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Symbol wolkig
14° / 21°
18 km/h
07:40 h
55 %
Symbol heiter
9° / 22°
8 km/h
11:00 h
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Symbol stark bewölkt
12° / 25°
13 km/h
05:54 h
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Symbol einzelne Regenschauer
14° / 28°
16 km/h
06:30 h
55 %
Symbol einzelne Regenschauer
16° / 24°
14 km/h
09:16 h
75 %
Wien
Symbol wolkenlos
7° / 25°
5 km/h
14:20 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
7° / 28°
7 km/h
14:19 h
< 5 %
Symbol wolkig
10° / 28°
7 km/h
08:32 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
12° / 27°
10 km/h
06:16 h
45 %
Symbol wolkig
13° / 24°
11 km/h
08:01 h
50 %
Symbol wolkig
11° / 18°
25 km/h
07:39 h
50 %
Symbol wolkig
7° / 22°
6 km/h
09:45 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
9° / 24°
11 km/h
06:30 h
35 %
Symbol wolkig
10° / 28°
12 km/h
06:49 h
45 %
Symbol starke Regenschauer
14° / 22°
17 km/h
08:55 h
80 %
St. Pölten
Symbol wolkenlos
12° / 24°
10 km/h
14:18 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
10° / 25°
21 km/h
14:21 h
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12° / 27°
22 km/h
10:09 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
12° / 26°
23 km/h
06:49 h
40 %
Symbol wolkig
12° / 25°
9 km/h
06:48 h
50 %
Symbol wolkig
13° / 23°
10 km/h
07:58 h
55 %
Symbol wolkig
9° / 22°
7 km/h
09:45 h
50 %
Symbol wolkig
10° / 25°
11 km/h
07:05 h
15 %
Symbol wolkig
12° / 27°
18 km/h
08:29 h
45 %
Symbol einzelne Regenschauer
16° / 26°
12 km/h
08:53 h
65 %
Eisenstadt
Symbol wolkenlos
7° / 25°
17 km/h
14:21 h
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Symbol heiter
10° / 28°
11 km/h
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Symbol wolkig
12° / 28°
4 km/h
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Symbol stark bewölkt
13° / 26°
5 km/h
05:26 h
50 %
Symbol wolkig
12° / 24°
5 km/h
08:47 h
55 %
Symbol einzelne Regenschauer
12° / 17°
17 km/h
04:31 h
60 %
Symbol heiter
7° / 22°
5 km/h
13:04 h
50 %
Symbol stark bewölkt
11° / 24°
7 km/h
07:03 h
40 %
Symbol stark bewölkt
12° / 28°
12 km/h
04:52 h
45 %
Symbol starke Regenschauer
14° / 21°
14 km/h
04:24 h
80 %
Linz
Symbol wolkenlos
6° / 24°
8 km/h
14:14 h
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Symbol wolkenlos
8° / 26°
10 km/h
14:03 h
< 5 %
Symbol wolkig
9° / 28°
8 km/h
09:48 h
< 5 %
Symbol wolkig
10° / 25°
11 km/h
07:35 h
45 %
Symbol stark bewölkt
10° / 23°
8 km/h
06:41 h
55 %
Symbol heiter
11° / 24°
9 km/h
10:43 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
8° / 21°
5 km/h
05:06 h
60 %
Symbol stark bewölkt
10° / 25°
7 km/h
07:08 h
20 %
Symbol wolkig
11° / 24°
8 km/h
07:43 h
45 %
Symbol heiter
13° / 27°
10 km/h
11:18 h
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Graz
Symbol wolkenlos
5° / 24°
3 km/h
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Symbol wolkenlos
7° / 26°
7 km/h
13:43 h
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Symbol wolkig
7° / 26°
6 km/h
08:04 h
< 5 %
Symbol wolkig
8° / 21°
14 km/h
07:49 h
45 %
Symbol Regen
10° / 19°
7 km/h
04:14 h
65 %
Symbol heiter
11° / 22°
12 km/h
10:43 h
50 %
Symbol stark bewölkt
8° / 22°
5 km/h
03:44 h
50 %
Symbol bedeckt
9° / 24°
8 km/h
03:50 h
30 %
Symbol stark bewölkt
10° / 21°
7 km/h
03:49 h
50 %
Symbol heiter
13° / 24°
10 km/h
11:19 h
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Klagenfurt
Symbol wolkenlos
5° / 25°
5 km/h
13:28 h
< 5 %
Symbol wolkig
8° / 28°
5 km/h
10:06 h
< 5 %
Symbol wolkig
11° / 28°
7 km/h
07:18 h
10 %
Symbol stark bewölkt
11° / 24°
7 km/h
05:04 h
55 %
Symbol einzelne Regenschauer
11° / 22°
9 km/h
08:14 h
70 %
Symbol leichter Regen
11° / 15°
14 km/h
03:17 h
65 %
Symbol heiter
6° / 21°
8 km/h
12:22 h
50 %
Symbol stark bewölkt
10° / 24°
8 km/h
05:31 h
45 %
Symbol bedeckt
10° / 25°
9 km/h
02:51 h
50 %
Symbol starke Regenschauer
14° / 20°
20 km/h
03:49 h
85 %
Salzburg
Symbol heiter
5° / 27°
4 km/h
10:41 h
< 5 %
Symbol wolkig
9° / 28°
11 km/h
07:17 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
11° / 25°
21 km/h
04:43 h
35 %
Symbol stark bewölkt
10° / 22°
23 km/h
05:34 h
50 %
Symbol leichter Regen
10° / 21°
16 km/h
02:41 h
65 %
Symbol Regen
10° / 16°
8 km/h
03:07 h
75 %
Symbol einzelne Regenschauer
7° / 23°
9 km/h
09:02 h
65 %
Symbol leichter Regen
9° / 23°
16 km/h
04:33 h
60 %
Symbol leichter Regen
11° / 21°
24 km/h
02:28 h
65 %
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14° / 20°
12 km/h
02:28 h
80 %
Innsbruck
Symbol stark bewölkt
9° / 21°
7 km/h
06:46 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
11° / 21°
7 km/h
03:07 h
15 %
Symbol stark bewölkt
11° / 21°
10 km/h
03:25 h
45 %
Symbol wolkig
9° / 18°
9 km/h
07:17 h
65 %
Symbol starke Regenschauer
9° / 15°
7 km/h
02:02 h
80 %
Symbol Regen
8° / 13°
9 km/h
04:09 h
75 %
Symbol heiter
5° / 17°
6 km/h
12:42 h
50 %
Symbol stark bewölkt
9° / 17°
8 km/h
06:12 h
50 %
Symbol stark bewölkt
9° / 20°
9 km/h
06:26 h
55 %
Symbol starker Regen
11° / 15°
12 km/h
00:06 h
> 95 %
Bregenz
Wetterdaten:

Am Donnerstag geht das Wechselspiel weiter: Viele Wolken, Regenschauer und einzelne Gewitter, ehe sich das Wetter am Nachmittag von Westen her langsam beruhigt und die Sonne wieder öfter durchkommt.

Der Freitag startet noch freundlich, mit viel Sonnenschein. Doch schon im Laufe des Vormittags bilden sich vor allem entlang der Alpen und im Süden neue Quellwolken – kräftige Schauer sind die Folge. Im Norden und Osten bleibt es hingegen meist länger sonnig und trocken.

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