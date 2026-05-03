Salzburg gegen Sturm Graz ab 17 Uhr LIVE

Viel über die Ausgangslage wollte er aber nicht nachdenken. „Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass wir Meister werden, wenn wir uns auf das Sportliche konzentrieren, als zu sehr darüber zu reden.“ Beichler erwartet ein Spiel mit „hoher Intensität und hoher Duellqualität. Dem wollen und werden wir uns nicht entziehen.“ Gegen Sturm gelte es zudem, deren Führungsspieler Jon Gorenc Stankovic und Otar Kiteishvili in den Griff zu bekommen. „Die beiden kann man nur im Kollektiv aus dem Spiel nehmen, und wir werden alles versuchen, sie nicht zur Geltung kommen zu lassen.“