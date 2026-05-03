Wiesberger fixiert in Belek Comeback bei Majors

Bernd Wiesberger, vor einer Woche überraschend Sieger der China Open in Shanghai, hat am Sonntag beim DP-World-Tour-Turnier in Belek den geteilten 13. Rang belegt. Er schloss mit einer 71er-Runde und gesamt 284 Schlägen ab und blieb damit vier unter Par. Noch wichtiger war der Top-3-Rang im Asian Swing, womit der Golf-Profi nach über fünf Jahren erstmals wieder die Startberechtigung bei einem Major-Turnier hat. Er wird bei der PGA Championship vom 14. bis 17. Mai antreten.