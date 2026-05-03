Sensation! Salzburg knöpft Spitzenreiter Punkt ab

Faustdicke Überraschung in der Frauen-Bundesliga. Salzburg erkämpfte sich daheim in der Akademie Liefering gegen Spitzenreiter Austria Wien ein verdientes 0:0 und damit einen Punkt. Die Salzburgerinnen überzeugten mit viel Kampf, Leidenschaft und Disziplin und machten nach einem 0:6 und einem 0:1 in dieser Spielzeit gegen die Wienerinnen die Sensation perfekt. „Man kann den Punkt definitiv als Erfolg sehen“, freute sich Salzburgs Torfrau Michaela Fischer zurecht. Das Erfolgsrezept war einfach, die Salzburgerinnen sind als Team aufgetreten. „Es war für jeden anstrengend. Wenn einer einen Fehler gemacht hat, war sofort der nächste da. Wenn man die Besten in der Liga so reizen kann, macht es schon Spaß.“