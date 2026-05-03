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Eine Person verletzt

Mit dem Auto gegen eine Steinmauer gedonnert

Vorarlberg
03.05.2026 15:41
Das Wrack an der Unfallstelle
Das Wrack an der Unfallstelle(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Vorarlberg: In Dornbirn donnerte ein Autofahrer mit seinem Pkw gegen eine Mauer. Noch ist unklar, warum. 

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Die Einsatzkräfte mussten am Sonntag früh aus den Federn: In der Dornbirner Weißachergasse hatte sich gegen 4.50 Uhr ein Unfall ereignet. Ein Autofahrer war dort mit seinem Wagen unterwegs und kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit einer Steinmauer.  

Der BMW wurde geschrottet.
Der BMW wurde geschrottet.(Bild: Shourot Maurice)

Der Wagen wurde dabei schwer beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Auch die beiden Airbags sind ausgelöst worden. Während der Fahrer die Sache unbeschadet überstand, zog sich der Beifahrer einige Verletzungen zu. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Florianijünger waren mit der Bergung des Wagens und Aufräumarbeiten beschäftigt.  

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