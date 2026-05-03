Mit dem Auto gegen eine Steinmauer gedonnert

Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Vorarlberg: In Dornbirn donnerte ein Autofahrer mit seinem Pkw gegen eine Mauer. Noch ist unklar, warum.
Die Einsatzkräfte mussten am Sonntag früh aus den Federn: In der Dornbirner Weißachergasse hatte sich gegen 4.50 Uhr ein Unfall ereignet. Ein Autofahrer war dort mit seinem Wagen unterwegs und kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit einer Steinmauer.
Der Wagen wurde dabei schwer beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Auch die beiden Airbags sind ausgelöst worden. Während der Fahrer die Sache unbeschadet überstand, zog sich der Beifahrer einige Verletzungen zu. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Florianijünger waren mit der Bergung des Wagens und Aufräumarbeiten beschäftigt.
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