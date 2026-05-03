Mit dem Auto gegen eine Steinmauer gedonnert

Der Wagen wurde dabei schwer beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Auch die beiden Airbags sind ausgelöst worden. Während der Fahrer die Sache unbeschadet überstand, zog sich der Beifahrer einige Verletzungen zu. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Florianijünger waren mit der Bergung des Wagens und Aufräumarbeiten beschäftigt.