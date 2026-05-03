Ein Klick, und schon ist man vermeintlich Held

Mut kann man nicht kaufen, weiß der Volksmund. Aber copy/pasten, glaubt man am Küniglberg. Der flutet das Internet gerade mit immer gleichen „#nichtmituns“-Postings, in denen ORF-Journalisten gegen Machtmissbrauch und Postenschacher in ihrer Firma aufstehen (während sie dort bequem sitzen bleiben).