Neues Bild von Charlotte begeistert die Royal-Fans

Zum 11. Geburtstag von Prinzessin Charlotte haben der britische Thronfolger Prinz William und seine Frau Catherine neue Aufnahmen ihrer Tochter veröffentlicht – und gewähren damit seltene Einblicke in das Familienleben der Royals.
Das neue Porträt zeigt Charlotte, die mittlere Tochter des Paares, lächelnd in einem sonnigen Feld. Sie trägt einen schwarz-rot gestreiften Pullover und Jeans. Fotografiert wurde das Bild von Matt Porteous während der Osterferien der Familie in Cornwall.
Privates Video aus dem Urlaub
Wenig später veröffentlichte der Kensington-Palast auch ein kurzes Video aus demselben Urlaub. Darin ist die Prinzessin unter anderem beim Cricketspielen zu sehen, streichelt die Familienhunde Orla und Otto und legt mit weißen Muscheln eine Botschaft in den Sand. In den sozialen Medien bedankte sich der Palast für die zahlreichen Glückwünsche zum Geburtstag.
Doppelter Anlass für neue Familienbilder
Erst am Mittwoch hatten William und Catherine zudem ein neues Familienfoto veröffentlicht. Anlass war ihr 15. Hochzeitstag. Darauf liegen die beiden gemeinsam mit ihren Kindern – Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis – sowie den beiden Hunden auf einer Wiese. Auch diese Aufnahme entstand in Cornwall und stammt von Fotograf Porteous, der bereits mehrfach für die Royals gearbeitet hat.
Auch Hund Otto im Fokus
Die aktuellen Bilder folgen unmittelbar auf einen weiteren familiären Anlass: Kurz zuvor hatte das Paar den ersten Geburtstag ihres zweiten Hundes Otto gefeiert und dazu ebenfalls ein Foto veröffentlicht.
Dritte in der Thronfolge
Prinzessin Charlotte, offiziell „Her Royal Highness Princess Charlotte of Wales“, wurde am 2. Mai 2015 im St Mary’s Hospital in London geboren. Als Enkelin von König Charles III. steht sie an dritter Stelle der britischen Thronfolge. Zuletzt war sie beim traditionellen Ostergottesdienst der königlichen Familie in Windsor öffentlich zu sehen, wo sie lächelnd den wartenden Menschen zuwinkte.
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