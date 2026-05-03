Neues Bild von Charlotte begeistert die Royal-Fans

Doppelter Anlass für neue Familienbilder

Erst am Mittwoch hatten William und Catherine zudem ein neues Familienfoto veröffentlicht. Anlass war ihr 15. Hochzeitstag. Darauf liegen die beiden gemeinsam mit ihren Kindern – Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis – sowie den beiden Hunden auf einer Wiese. Auch diese Aufnahme entstand in Cornwall und stammt von Fotograf Porteous, der bereits mehrfach für die Royals gearbeitet hat.