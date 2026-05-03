EU sucht den Schulterschluss mit Golfstaaten

Angesichts massiver iranischer Drohnenangriffe auf die Golfstaaten und der Blockade der Straße von Hormuz sucht die EU den Schulterschluss mit den Monarchien am Golf. Eine Ad-hoc-Delegation des Europäischen Parlaments unter der Leitung von ÖVP-Parlamentarier Reinhold Lopatka reist nach Saudi-Arabien und Bahrain, um Solidarität zu zeigen und wirtschaftliche Partnerschaften zu beschleunigen. Es geht um weit mehr als Erdöl und Gas.
Die mehrtägige Reise nach Saudi-Arabien und Bahrein folgt auf einen dringenden Appell der Golfstaaten. Europas Öffentlichkeit nimmt oft nur Israel als Ziel iranischer Aggression wahr. Dabei flogen laut der EU-Statistikbehörde Eurostat mehr Raketen auf die Golfstaaten. Seit Ende Februar 2026 wurden über 6000 Drohnen und Raketen auf die Staaten des Golf-Kooperationsrates (GCC) abgefeuert. Besonders betroffen sind die Vereinigten Arabischen Emirate mit über 2800 registrierten Einschlägen.
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