EU sucht den Schulterschluss mit Golfstaaten

Angesichts massiver iranischer Drohnenangriffe auf die Golfstaaten und der Blockade der Straße von Hormuz sucht die EU den Schulterschluss mit den Monarchien am Golf. Eine Ad-hoc-Delegation des Europäischen Parlaments unter der Leitung von ÖVP-Parlamentarier Reinhold Lopatka reist nach Saudi-Arabien und Bahrain, um Solidarität zu zeigen und wirtschaftliche Partnerschaften zu beschleunigen. Es geht um weit mehr als Erdöl und Gas.