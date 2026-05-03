Tierschutz: Wichtige Maßnahme oder Imagepflege?

Sollte es eine Rolle spielen, aus welchen Motiven eine Organisation oder Privatperson handelt, solange das Tier gerettet wird? Wie beeinflusst mediale Aufmerksamkeit Ihrer Meinung die Entscheidungen und Prioritäten gemeinnütziger Organisationen bei solchen Rettungsaktionen? Wie wären Sie als Verantwortlicher mit der Situation umgegangen?





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