Walsh verbessert 100-Meter-Delfin-Weltrekord

Zum dritten Mal innerhalb eines Jahres hat Gretchen Walsh den Weltrekord über 100 m Delfin verbessert.
Die US-Amerikanerin schwamm die Distanz in Fort Lauderdale in 54,33 Sekunden. Ebendort hatte sie vor Jahresfrist als erste Frau in 54,60 die 55-Sekunden-Schallmauer unterboten.
Die 23-jährige Walsh war bei Olympia 2024 in Paris ihrer Landsfrau Torri Huske unterlegen, holte in den Lagen-Staffeln aber zweimal Gold. Auf der Kurzbahn ist sie siebenfache Weltmeisterin.
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