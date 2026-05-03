Rauch! Garnitur der Zillertalbahn evakuiert

Feuerwehreinsatz am frühen Sonntagnachmittag im Tiroler Zillertal: Bei einer Garnitur der Zillertalbahn kam es aus unbekannter Ursache plötzlich zu einer Rauchentwicklung. Der Zug wurde von Mitarbeitern sofort evakuiert. Verletzt wurde niemand.
Gegen 12.50 Uhr wurde die Feuerwehr mittels Sirene zu einem Zugbrand im Bahnhof Mayrhofen alarmiert. Aus bisher unbekannter Ursache war es im Bereich eines Triebwagens plötzlich zu einer Rauchentwicklung gekommen.
Mitarbeiter mit Erstmaßnahmen
Von den Mitarbeitern wurden die Waggone daraufhin evakuiert und erste Löschmaßnahmen durchgeführt. Die Einsatzkräfte von der Feuerwehr kontrollierten den betroffenen Bereich und führten Nachlöscharbeiten durch.
Weiter ging es mit anderem Zug
Die betroffenen Fahrgäste konnten mit einem anderen Zug die Fahrt in Richtung Jenbach antreten. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Mayrhofen mit zwei Fahrzeugen, Rettung und Polizei.
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