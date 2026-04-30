Diese Eishockey-Profis sind jetzt am Ball

Viele Kärntner Eishockey-Asse wechsel im Sommer das Terrain. Groß ist die Faszination Ballhockey bei jungen Talenten. In den nächsten Monaten will Poggersdorf seine Vormachtstellung als Meister verteidigen. Zwei Mädels mischen mit.
Turnpatschen statt Kufen, Beton statt Eis, roter Gummiball statt schwarzer Puck – der Sommersport Ballhockey hat bei den Eishockey-Profis eine lange Tradition. Auch heuer werden in der Meisterschaft wieder einige Cracks von KAC und VSV einlaufen.
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