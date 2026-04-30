Stadtchef lud zum Fest ein, Vorgänger wieder aus

Eine kuriose Panne rund um den heutigen Start des Urfahranermarktes sorgt für Schmunzeln: SP-Stadtchef Dietmar Prammer verschickte eine Einladung an 352 Adressaten aus Politik, Wirtschaft und Prominenz. Weil sich ein Fehler im Text eingeschlichen hatte, wurde das Mail zurückgerufen – und genau da wurde es amüsant. Denn bei den Empfängern erschien plötzlich die Nachricht: „Bürgermeister Klaus Luger möchte die Nachricht ,Einladung Urfahraner Frühjahrsmarkt 2026’ zurückrufen.“