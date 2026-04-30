Stadtchef lud zum Fest ein, Vorgänger wieder aus

Zum Start des Urfahraner Frühjahrsmarkt am heutigen Donnerstag (17 Uhr) sorgt eine kuriose Mail-Aktion für Gesprächsstoff in Linz. Eine Einladung ging raus – und kurz darauf folgte eine noch viel überraschendere Reaktion. Was hinter dem digitalen Hoppala steckt und warum sich viele Empfänger ein Schmunzeln nicht verkneifen konnten …
Eine kuriose Panne rund um den heutigen Start des Urfahranermarktes sorgt für Schmunzeln: SP-Stadtchef Dietmar Prammer verschickte eine Einladung an 352 Adressaten aus Politik, Wirtschaft und Prominenz. Weil sich ein Fehler im Text eingeschlichen hatte, wurde das Mail zurückgerufen – und genau da wurde es amüsant. Denn bei den Empfängern erschien plötzlich die Nachricht: „Bürgermeister Klaus Luger möchte die Nachricht ,Einladung Urfahraner Frühjahrsmarkt 2026’ zurückrufen.“
Pikantes Timing
Erst lädt Prammer zum Volksfest – und wenig später lädt ausgerechnet Vorgänger Klaus Luger wieder aus. Dass dahinter wohl eher ein technischer Fehler steckt als Lugers persönlicher Mail-Rückruf, versteht sich. Lustig ist es trotzdem. Zumal das Timing pikant wirkt: Ausgerechnet jener Ex-Stadtchef, dem am 3. Juli der Prozess gemacht werden soll, taucht plötzlich als virtueller „Auslader“ auf.
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