„Das ist wie Fußball mit einem eckigen Ball“

Motorsport-Ikone Dr. Helmut Marko feierte dieser Tage Geburtstag und spricht im „Krone“-Interview über die „viel zu komplizierten Regeln“ sowie das bevorstehende Formel-1-Grand-Prix-Spektakel in Miami. Plus: was ihn an der DTM in Spielberg faszinierte.
Zum Glück hatte der „Doktor“ noch kein Sauerkraut gegessen, sodass die nachträglichen Geburtstagswünsche der „Krone“ weiterhin ihre Wirkung hatten...
Dr. Helmut Marko: Nein, nein, kein Kraut gegessen, auch keine große Fete gefeiert, alles ruhig. Auch weil ich ja jetzt viel öfter in der Früh schon im Büro sitze, viel mehr Dinge meine Aufmerksamkeit brauchen. Nur, die Zeit im Wald nehme ich mir auch, ich bin topfit, fühle mich richtig wohl.
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