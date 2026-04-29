Straßenbahn rammte flüchtenden Räuber in Linz

Er war so auf die Flucht konzentriert, dass er die Gefahr übersah! Ein Räuber, der am Donnerstag in Linz auf seinem Fahrrad entkommen wollte, wurde von einer Straßenbahn gerammt und schwer verletzt. Dabei war ihm vorher die Beute ohnehin schon abgenommen worden.
„Eine Straßenbahn hat einen Radler angefahren“ – die Alarmierung durch einen Zeugen bei den Einsatzkräften klang kurz vor 13 Uhr zuerst nach einem normalen Unfall. Doch wenig später stellte sich heraus, dass viel mehr dahintersteckt.
Tatort Schillerplatz
Der 36-jährige obdachlose Ungar hatte kurz vor dem Zusammenstoß im Linzer Schillerpark einen Raub begangen. Er hatte einer Rumänin (45), die auch über keinen bekannten Wohnsitz verfügt, den Rucksack heruntergerissen und wollte mit seiner Beute entkommen. Doch ein aufmerksamer Sicherheitsmitarbeiter des Lidl-Markts am Schillerplatz vereitelte dies.
Täter riss sich los
Der Security-Mann entriss nämlich dem Räuber die Beute, um sie dem Opfer zurückzugeben. Dabei konnte sich der Ungar noch losreißen und suchte sein Heil in der schnellen Flucht auf seinem Fahrrad. Dabei übersah er, von der Schillerstraße kommend, dass auf der Landstraße gerade eine Straßenbahn daherkam und er überquerte direkt vor der Bim die Straße.
Räuber in den Schockraum gebracht
Ein Zusammenstoß war unausweichlich, der Ungar wurde auf die Straße geschleudert und schwer verletzt. Der Samariterbund-Notarzt brachte den Verletzten in den Schockraum der Uniklinik, laut ersten Informationen besteht beim 36-Jährigen keine Lebensgefahr. Er konnte aber noch nicht einvernommen werden. Die Beute wurde dem Raubopfer zurückgegeben.
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