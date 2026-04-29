Straßenbahn rammte flüchtenden Räuber in Linz

Täter riss sich los

Der Security-Mann entriss nämlich dem Räuber die Beute, um sie dem Opfer zurückzugeben. Dabei konnte sich der Ungar noch losreißen und suchte sein Heil in der schnellen Flucht auf seinem Fahrrad. Dabei übersah er, von der Schillerstraße kommend, dass auf der Landstraße gerade eine Straßenbahn daherkam und er überquerte direkt vor der Bim die Straße.