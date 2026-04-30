Autozulieferer Polytec zurück in der Gewinnzone

Der Rückgang beim Umsatz ist laut Unternehmen auf den Verkauf des operativen Geschäfts in Großbritannien sowie die Schließung eines Werks in Weierbach zurückzuführen. Polytec hat in den vergangenen Jahren kräftig umgebaut: Standorte wurden geschlossen oder verkauft, Strukturen verschlankt und die Mitarbeiterzahl deutlich reduziert.