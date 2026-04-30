Autozulieferer Polytec zurück in der Gewinnzone

Der oberösterreichische Autozulieferer Polytec hat 2025 die Trendwende geschafft. Nach roten Zahlen im Jahr davor steht unterm Strich wieder ein Gewinn.
Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, kletterte das Ergebnis nach Steuern von minus 7,3 Millionen Euro (2024) auf plus 10,2 Millionen Euro. Der Umsatz ging gleichzeitig leicht zurück – um 1,6 Prozent auf 666,8 Millionen Euro.
Der Rückgang beim Umsatz ist laut Unternehmen auf den Verkauf des operativen Geschäfts in Großbritannien sowie die Schließung eines Werks in Weierbach zurückzuführen. Polytec hat in den vergangenen Jahren kräftig umgebaut: Standorte wurden geschlossen oder verkauft, Strukturen verschlankt und die Mitarbeiterzahl deutlich reduziert.
Ziel dieser Maßnahmen sei gewesen, das Unternehmen effizienter aufzustellen. Das scheint nun zu greifen – zumindest beim Ergebnis. Aktionäre sollen für 2025 eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie erhalten.
Für das laufende Jahr bleibt das Management allerdings vorsichtig: Erwartet wird ein Umsatz zwischen 560 und 590 Millionen Euro – und damit deutlich unter dem Niveau von 2025.
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