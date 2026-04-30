Meister! Mit 82 Jahren fängt die Titelparty an

Steiermark? Wohl eher „Titel-Mark“! Nachdem sich die Graz99ers zum Eishockey-Meister gekürt hatten, zogen die Volleyballer des TSV Hartberg nach. Mit dem 3:2 im fünften Spiel der Finalserie gegen Ried und dem Gesamtscore von 4:1 fixierten die Steirer den ersten Meistertitel. Da blieb im Hexenkessel vor 1500 Fans kein Auge trocken. Auch am Tag danach nicht.
Im dritten Anlauf, nachdem man in den letzten beiden Jahren stets dem einstigen „Giganten“ Tirol den Vortritt hatte lassen müssen, bestieg der TSV Hartberg den österreichischen Volleyball-Thron. „Ich glaube, es ist noch gar nicht in den meisten Köpfen angekommen, was wir hier geschafft haben“, so Trainer Markus Hirczy, der ein echtes Urgestein beim Steirer-Klub ist.
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