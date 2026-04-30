Meister! Mit 82 Jahren fängt die Titelparty an

Steiermark? Wohl eher „Titel-Mark“! Nachdem sich die Graz99ers zum Eishockey-Meister gekürt hatten, zogen die Volleyballer des TSV Hartberg nach. Mit dem 3:2 im fünften Spiel der Finalserie gegen Ried und dem Gesamtscore von 4:1 fixierten die Steirer den ersten Meistertitel. Da blieb im Hexenkessel vor 1500 Fans kein Auge trocken. Auch am Tag danach nicht.