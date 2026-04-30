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Zweiter Bauernhofbrand innerhalb von 18 Stunden

Oberösterreich
30.04.2026 06:58
Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten stand in Luftenberg im Einsatz.
Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten stand in Luftenberg im Einsatz.(Bild: TEAM FOTOKERSCHI / SIMON BRANDSTÄTTER)
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Von Krone Oberösterreich

Erneuter Großalarm im Bezirk Perg (OÖ)! Nachdem in der Nacht zum Mittwoch ein Vierkanter in Katsdorf in Vollbrand gestanden war, heulten Mittwochabend in Luftenberg die Sirenen. In einer Maschinenhalle war ein Feuer ausgebrochen. Besonders gefährlich: Dort waren Gasflaschen, Diesel und Öl gelagert.

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Die Feuerwehren im Bezirk Perg kommen momentan nicht zur Ruhe. Am Mittwoch gegen 20 Uhr ging eine Maschinenhalle auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Luftenberg an der Donau in Flammen auf. Da in dem Gebäude Öl, Diesel und Gasflaschen gelagert waren, wurde Alarmstufe drei ausgerufen – 15 Feuerwehren standen im Einsatz.

Rauchmelder schlug an
Durch einen Rauchmelder wurde das Feuer von den Hauseigentümern frühzeitig erkannt. Die 22-jährige Tochter des Hauses alarmierte umgehend die Feuerwehr. In der Zwischenzeit versuchte der 24-jährige Sohn den Brand mittels Feuerlöscher zu bekämpfen. Dies blieb jedoch ohne Erfolg, weshalb er mit seinem 58-jährigen Vater die Landmaschinen im Gebäude in Sicherheit brachte. Die beiden mussten medizinisch versorgt werden.

Rauch erschwerte Löscharbeiten
Dichter Rauch der bis in die Landeshauptstadt sichtbar war, erschwerte die Löscharbeiten. Vom Wind wurde der Qualm auch in eine angrenzende Wohnsiedlung getrieben. Auf dem Hof befanden sich auch rund 200 Schweine, die durch den Brand nicht verletzt worden sind. Gegen 21.50 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden.

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Zweiter Brand innerhalb kürzester Zeit
Erst in der Nacht zuvor hatte es im nur sechs Kilometer Luftlinie entfernten Katsdorf einen Großeinsatz für die Florianis gegeben. 200 Einsatzkräfte löschten einen brennenden Vierkanter. Dieser Brand dürfte durch einen Akku eines Akkurasenmähers ausgelöst worden sein.

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