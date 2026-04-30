Zweiter Bauernhofbrand innerhalb von 18 Stunden

Rauchmelder schlug an

Durch einen Rauchmelder wurde das Feuer von den Hauseigentümern frühzeitig erkannt. Die 22-jährige Tochter des Hauses alarmierte umgehend die Feuerwehr. In der Zwischenzeit versuchte der 24-jährige Sohn den Brand mittels Feuerlöscher zu bekämpfen. Dies blieb jedoch ohne Erfolg, weshalb er mit seinem 58-jährigen Vater die Landmaschinen im Gebäude in Sicherheit brachte. Die beiden mussten medizinisch versorgt werden.