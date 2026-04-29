Spitalsbesucher verprügelte Portierin und Wachmann

Schlug wild um sich

Schon im Eingangsbereich kam es zu einem Streit der beiden, im Zuge dessen er ihr ins Gesicht schlug. Daraufhin verwies ihn die Portierin des Spitals. Doch davon wollte der 29-Jährige nichts wissen: Statt den Rückzug anzutreten, ging er auf die Mitarbeiterin los und umklammerte ihren Hals und würgte sie. Auch ein einschreitender Wachmann bekam Schläge ab. Als er zu Boden ging, schlug und trat der 29-Jährige weiter auf ihn ein. Nicht einmal die Polizei konnte ihn erst einschüchtern: Auch Beamte wurden verletzt, bis der rabiate Pole endlich festgenommen werden konnte.