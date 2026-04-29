Spitalsbesucher verprügelte Portierin und Wachmann

Er war nur zu Besuch dort, aber vielleicht hätte ihm eine Behandlung auch gutgetan. Ein 29-jähriger Pole, dessen Lebensgefährtin stationär im Linzer Neuromed Campus behandelt wurde, war im Jänner vollends ausgerastet und hatte auf Spitalspersonal eingeprügelt. Am Mittwoch fasste er eine mehrjährige Haftstrafe aus.
Am 7. Jänner hatte der 29-jährige Pole seine Lebensgefährtin, die damals stationär im Neuromed Campus in Linz behandelt wurde, dort besucht. Doch statt eines schönen Wiedersehens auf ihrem Spitalszimmer endete die Visite für ihn in einer Zelle. Am Mittwoch musste sich der Pole am Landesgericht Linz wegen schwerer Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt verantworten. Denn der Besuch stand unter keinem guten Stern.
Schlug wild um sich
Schon im Eingangsbereich kam es zu einem Streit der beiden, im Zuge dessen er ihr ins Gesicht schlug. Daraufhin verwies ihn die Portierin des Spitals. Doch davon wollte der 29-Jährige nichts wissen: Statt den Rückzug anzutreten, ging er auf die Mitarbeiterin los und umklammerte ihren Hals und würgte sie. Auch ein einschreitender Wachmann bekam Schläge ab. Als er zu Boden ging, schlug und trat der 29-Jährige weiter auf ihn ein. Nicht einmal die Polizei konnte ihn erst einschüchtern: Auch Beamte wurden verletzt, bis der rabiate Pole endlich festgenommen werden konnte.
Drei Jahre unbedingt
Am Mittwoch wurde der 29-Jährige schließlich wegen teils versuchter, teils schwerer Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt verurteilt. Die Schöffen entschieden auf drei Jahre unbedingt – das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
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