Mehr Wölfe, aber: „Wir brauchen noch zwei Rudel“

Salzburg ist anders

Im Gegensatz zu Salzburg, wo heuer zwei Wölfe präventiv, also noch ehe sie Schäden verursacht haben, geschossen werden dürfen, bleibt man in OÖ bei der bewährten Taktik: erst schießen, wenn’s Probleme gibt. In Salzburg ist die Lage anders, da es hier keine Rudel gibt und keine „falschen“ Wölfe – etwa Muttertiere, die sich um Junge kümmern müssen – ins Visier geraten können.