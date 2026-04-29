Mehr Wölfe, aber: „Wir brauchen noch zwei Rudel“

Etwa 40 Isegrims schleichen aktuell durch Oberösterreich, Tendenz steigend. Und in den kommenden Wochen werden vermehrt Sichtungen erwartet, da die Jungtiere „auf Reisen“ gehen. Doch Präventiv-Abschüsse, wie in Salzburg geplant, wird’s so schnell keinen geben.
Vier Wolfsrudel haben sich in Oberösterreich angesiedelt, eines im Böhmerwald, die anderen an der Grenze Ober- und Niederösterreich. Und die Tiere fühlen sich wohl: „Wir wissen durch Fotofallen von den drei östlichen Rudeln, dass sie Junge haben. Beim Rudel im Böhmerwald gehen wir auch davon aus“, sagt der oö. Wolfsbeauftragte Philipp Engleder-Öhler. Man schätzt, dass saisonal etwa 40 Isegrims in OÖ aktiv sind, Tendenz steigend.
Salzburg ist anders
Im Gegensatz zu Salzburg, wo heuer zwei Wölfe präventiv, also noch ehe sie Schäden verursacht haben, geschossen werden dürfen, bleibt man in OÖ bei der bewährten Taktik: erst schießen, wenn’s Probleme gibt. In Salzburg ist die Lage anders, da es hier keine Rudel gibt und keine „falschen“ Wölfe – etwa Muttertiere, die sich um Junge kümmern müssen – ins Visier geraten können.
Seit dem Jahr 2023 wurden zwei Wölfe gezielt erlegt. Sieben weitere zum Abschuss freigegebene Problemtiere wurden nicht entnommen.
Philipp Engleder-Öhler, oö. Wolfsbeauftragter
Bild: Markus Schütz
Günstiger Erhaltungszustand Voraussetzung
„Zuerst muss ein günstiger Erhaltungszustand der Wolfspopulation gewährleistet sein, ehe über Präventivmaßnahmen nachgedacht werden kann“, sagt Agrar- und Jagdlandesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP). Für eine gesicherte Population „brauchen wir noch zwei Rudel“, so Engleder-Öhler. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob es diese heuer geben wird, da nun die Jungtiere des Vorjahres dabei sind, eigene Reviere zu erobern.
35.000 Euro Entschädigungen
Um den Wolfsbestand zu bewerten, gibt’s umfangreiche Auswertungen. So wurden im Vorjahr 99 Sichtungen gezählt, 48 Mal rückten Rissbegutachter aus, für elf getötete Nutztiere war der Wolf verantwortlich. Und seit 2023 zahlte das Land an Bauern rund 35.000 Euro Entschädigungen.
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