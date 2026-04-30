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Neue Pächter in Enns

Im Schloss trinken jetzt nicht mehr nur Pferde

Oberösterreich
30.04.2026 12:00
(Bild: Krone KREATIV/Werner Kerschbaummayr)
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

In der ältesten Stadt Österreichs will ein junges Paar die verstaubten Gemäuer mit einem neuen Konzept aufpolieren. Lukas Varga und seine Freundin Louisa Studtmann sind die neuen Pächter im Schloss Ennsegg.

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Wo einst Napoleons Pferde ihren Durst stillten, wird jetzt gefeiert: Ein neues Konzept – inklusive Hüpfburg, DJ und Zauberkunst für Hochzeiten und Events – soll den Erfolg bringen. Lukas Varga ist Koch, seine Freundin Louisa Studtmann Psychologin. Die beiden übernehmen mit dem 1. Mai als Pächter das Schloss Ennsegg in Enns. „Wir haben nicht nur das Restaurant, sondern auch das Hochzeitsgeschäft übernommen. Man braucht mehrere Standbeine in der Gastro. Es ist herausfordernd, man muss sich immer neu erfinden“, so Varga. Der gebürtige Salzburger führte zwei Jahre lang den Schweizerhof in Bad Hofgastein, war zuletzt als Sous Chef im Stiftskulinarium St. Peter und setzt als neuer Schlosswirt mit der traumhaften Location vor Ort stark auf Hochzeiten. Kapelle und Standesamt sind im Haus. „Im Georgenbergsaal war eine Pferdetränke für Napoleons Rösser“, erläutert Varga den Hintergrund.

Am 1. Mai wird eröffnet
Hier können 120 Personen feiern, geboten wird der komplette Rundumservice. Und auch kulinarisch haben sich Varga und Studtmann etwas überlegt: heimische Küche mit internationalem Einschlag. „Es wird eine kleine Karte geben, denn wir machen den Großteil selbst. Louisa bäckt das Brot, ich lege Gemüse ein, der Rest wird von den Bauern aus der Region gekauft.“ Am Freitag gibt’s ab 17 Uhr Probieraktionen mit kleinen Tapas. Die regulären Öffnungszeiten sind donnerstags von 14 bis 23 Uhr, freitags und samstags kann man bis zwei Uhr nachts feiern. Sonntags gibt’s einen Frühschoppen.

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