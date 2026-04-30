Im Schloss trinken jetzt nicht mehr nur Pferde

Wo einst Napoleons Pferde ihren Durst stillten, wird jetzt gefeiert: Ein neues Konzept – inklusive Hüpfburg, DJ und Zauberkunst für Hochzeiten und Events – soll den Erfolg bringen. Lukas Varga ist Koch, seine Freundin Louisa Studtmann Psychologin. Die beiden übernehmen mit dem 1. Mai als Pächter das Schloss Ennsegg in Enns. „Wir haben nicht nur das Restaurant, sondern auch das Hochzeitsgeschäft übernommen. Man braucht mehrere Standbeine in der Gastro. Es ist herausfordernd, man muss sich immer neu erfinden“, so Varga. Der gebürtige Salzburger führte zwei Jahre lang den Schweizerhof in Bad Hofgastein, war zuletzt als Sous Chef im Stiftskulinarium St. Peter und setzt als neuer Schlosswirt mit der traumhaften Location vor Ort stark auf Hochzeiten. Kapelle und Standesamt sind im Haus. „Im Georgenbergsaal war eine Pferdetränke für Napoleons Rösser“, erläutert Varga den Hintergrund.