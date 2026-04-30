AMAG-Chef freut sich über positives erstes Quartal

Gute Zahlen zum Abschied

Besonders erfreulich auch für den Noch-Vorstandsvorsitzenden Helmut Kaufmann, der mit 30. April in den Ruhestand geht: „Persönlich freut es mich sehr, mich mit einem so starken Quartalsergebnis als CEO in den Ruhestand zu begeben und zuversichtlich auf die Entwicklung des Restjahres blicken zu können. Ich wünsche dem gesamten AMAG-Team weiterhin alles Gute.“ Ihm folgt der bisherige Vertriebsvorstand Victor Breguncci auf den Chefsessel.