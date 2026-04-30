Ein großer Schiedsrichter-Schock für den LASK

20. September 2025: Nach einer weiteren Verwarnung beim WAC-2:2 in Hartberg lederte Kühbauer: „Er kann mir immer und immer wieder die gelbe Karte geben. Das berührt mich null. Er muss verstehen, dass die Protagonisten die Fußballer sind. Ich glaube, er muss irgendwann lernen, dass man ihn als Schiedsrichter nicht bemerken soll. Ich hoffe, wir haben ihn nicht mehr oft.“