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Er pfeift im Cupfinale

Ein großer Schiedsrichter-Schock für den LASK

Fußball National
30.04.2026 09:36
LASK-Coach Didi Kühbauer
LASK-Coach Didi Kühbauer(Bild: GEPA)
Porträt von Kronen Zeitung
Von Kronen Zeitung

Julian Weinberger (41) – ausgerechnet er! „Ich sehe die Besetzung als Anerkennung und Bestätigung meiner bisherigen Leistungen“, ließ der FIFA-Referee stolz wissen, nachdem er mit der Leitung des Cupfinales LASK – Altach betraut worden war. Damit ein Mann, der sich mit LASK-Trainer Dietmar Kühbauer in den letzten 13 Monaten zweimal richtig in die Haare kam:

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30. März 2025: Beim 1:1 gegen Sturm zeigt Weinberger dem damaligen WAC-Trainer Kühbauer in Halbzeit eins binnen Minuten Gelb-Rot! Schon in zwei Saisonspielen davor hatte der Schiri den Trainer jeweils verwarnt. Gegen Sturm konnte Kühbauer vor allem die erste gelbe Karte nicht verstehen. „Ich hatte nur ,Hey‘ gesagt – und er darauf, dass er kein Pferd ist“, wurde Kühbauer danach zitiert.

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20. September 2025: Nach einer weiteren Verwarnung beim WAC-2:2 in Hartberg lederte Kühbauer: „Er kann mir immer und immer wieder die gelbe Karte geben. Das berührt mich null. Er muss verstehen, dass die Protagonisten die Fußballer sind. Ich glaube, er muss irgendwann lernen, dass man ihn als Schiedsrichter nicht bemerken soll. Ich hoffe, wir haben ihn nicht mehr oft.“

Nun hat Kühbauer Weinberger im Cupfinale. Und dazu der LASK vom letzten Spiel schlechte Erinnerungen an diesen Referee. Vom 23. August 2025 in Salzburg. Damals zeigte der Wiener binnen Sekunden Sascha Horvath zweimal Gelb, ehe LASK 0:3 verlor.

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