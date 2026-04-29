Heimischer Hidden Champion in Australien gefragt

Wer spezielle, maßgeschneiderte Lösungen für interne Logistik benötigt, der ist bei Schwingshandl gut aufgehoben. Der Spezialist aus Holzhausen, der viele der weltweit größten und bekanntesten Marken und Konzerne zu seinen Kunden zählt, präsentierte am Mittwoch eine erfreuliche Bilanz.
In Holzhausen bei Marchtrenk steht, umringt von Feldern und verstreuten Vierkanthöfen, der Hauptsitz der Schwingshandl automation technology GmbH. Außer Brancheninsidern kennen nicht viele das oberösterreichische Unternehmen – obwohl es international tätig ist, und die ganz großen Player zu seinen Kunden zählen. Für besonders komplexe interne Logistikprojekte – Förderbänder, Palettierungen und dergleichen mehr – ist das Unternehmen oft die erste Anlaufstelle.
Anstieg um 15 Prozent
CEO Markus Sturm, der vor einem Jahr den Chefsessel bei Schwingshandl übernommen hat, präsentierte am Mittwoch in Linz eine erfreuliche Bilanz. So wurde im Geschäftsjahr 2025 ein Umsatz von 52 Millionen Euro erzielt – ein Anstieg zum Vorjahr um rund 15 Prozent, während Aufträge um rund 60 Millionen Euro eingegangen waren. Für das aktuelle Jahr 2026 erwartet Sturm rund 55 bis 60 Millionen Euro Umsatz und einen Auftragseingang von 70 Millionen Euro. Derzeit beschäftigt man knapp 140 Mitarbeiter, bald sollen es 155 werden.
Großer Markt Australien
„Der Intralogistikmarkt wächst jährlich um sechs bis acht Prozent. Dass wir dieses Wachstum deutlich übertreffen und dabei nachhaltig profitabel bleiben, bestätigt unseren strategischen Kurs“, so CEO Markus Sturm. Ganz besonders erfreulich ist der australische Markt: Der trug im Vorjahr zu rund 20 Prozent der Auftragseingänge bei. Meist handelte es sich dabei um Lebensmittelsysteme. „Auch heuer sehen wir eine weiterhin hohe Nachfrage aus Australien. Gemeinsam mit unseren Partnern arbeiten wir an mehreren sehr spannenden Projekten in dieser Region“, so Sturm.
US-Tochter auf Eis
Insgesamt verteilte sich der Umsatz 2025 zu rund 60 Prozent auf Europa, 15 Prozent Nordamerika und rund 25 Prozent übrige internationale Märkte. Die Gründung eines US-amerikanischen Tochterunternehmens ist übrigens vorerst aufgeschoben – aufgrund der zu erratischen Politik der Vereinigten Staaten. Nur 15 Großkunden machen etwa vier Fünftel aller Aufträge aus.
Leichter Preisanstieg
Aktuelle geopolitische Ereignisse, konkret die Konflikte im Nahen Osten spürt man bei Schwingshandl hauptsächlich durch steigende Preise bei Zulieferern. „Auch wir müssen mit unseren Preisen etwas anziehen. Allerdings ist unser Vorteil als Nischenanbieter, dass geringe Preissteigerungen unsere Kunden nicht abschrecken“, ist Sturm zuversichtlich. Seine Sonderstellung erreicht das Unternehmen dadurch, dass man sich für den Kunden Zeit nimmt, und ganz auf die individuellen Bedürfnisse und Herausforderungen der Kunden eingeht.
Investition in Oberösterreich
Auch in Holzhausen wird investiert: Ein neues Bürogebäude wird im September 2026 fertiggstellte. Unmittelbar im Anschluss folgt die Erweiterung der Produktionshalle, mit der die Kapazitäten um 50 Prozent erhöht werden sollen. „Gerade vor dem Hintergrund wirtschaftlich herausfroderner Rahmenbedingungen verstehen wir diese Investitionen als bewusstes Signal für die Zukunft und als klares Bekenntnis zum Standort Oberösterreich“, so Sturm abschließend.
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