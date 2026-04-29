Heimischer Hidden Champion in Australien gefragt

Großer Markt Australien

„Der Intralogistikmarkt wächst jährlich um sechs bis acht Prozent. Dass wir dieses Wachstum deutlich übertreffen und dabei nachhaltig profitabel bleiben, bestätigt unseren strategischen Kurs“, so CEO Markus Sturm. Ganz besonders erfreulich ist der australische Markt: Der trug im Vorjahr zu rund 20 Prozent der Auftragseingänge bei. Meist handelte es sich dabei um Lebensmittelsysteme. „Auch heuer sehen wir eine weiterhin hohe Nachfrage aus Australien. Gemeinsam mit unseren Partnern arbeiten wir an mehreren sehr spannenden Projekten in dieser Region“, so Sturm.