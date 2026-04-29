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Auf Wildkamera:

Vater und Sohn als mutmaßliche Wilderer

Oberösterreich
29.04.2026 13:56
Wildtierkameras nehmen nicht nur Wildtiere auf – im besten Fall auch Wilderer
Wildtierkameras nehmen nicht nur Wildtiere auf – im besten Fall auch Wilderer(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Eine Vielzahl an Fällen von Wilderei beschäftigt die Jäger und Polizisten im Innviertel. Aber was haben ein Vater und sein Sohn (16), die mit Gewehr und Heugabel von einer Wildkamera aufgenommen worden waren, mit diesen Umtrieben zu tun? Die Ermittler sind noch unsicher, das verdächtige Gespann hat eine ungewöhnliche Erklärung.

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Im Innviertel gibt es seltsame Bräuche: In einer Märznacht wollten ein Vater (ca. 50) und sein Sohn (16) Biber beobachten. Dazu hatte Teenager ein Gewehr mit Nachtsicht dabei, sein Vater eine Heugabel. Die beiden Naturliebhaber wurden zufällig von einer Wildkamera aufgenommen. Der Besitzer erstattete Anzeige, am 10. April gab es in St. Marienkirchen bei Schärding deshalb eine Hausdurchsuchung. Sicherheitshalber war auch die Cobra dabei.

Keiner hatte Jagdkarte
Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis gegen Vater und Sohn. Und zwar wegen des Verdachts des schweren Eingriffs in ein Jagd- und Fischereirecht. Denn keiner der beiden hat die Berechtigung, in dem Jagdgebiet „jagern“ zu dürfen.

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Sie haben auch keine Jagdkarten und die Waffen sind auch nicht auf einer der beiden registriert, freilich aber auf ein weibliches Familienmitglied. „Das ist dennoch illegaler Besitz und Führen einer Langwaffe, so Franz Zimmer, Sprecher Staatsanwaltschaft.

Zitat Icon

Es ist eher ungewöhnlich, wie sich die beiden Verdächtigen verantwortet haben. Man wird sehen.

Franz Zimmer, Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis

Viele Wildereifälle
Verwaltungsstrafen sind also wohl fix einzupreisen. Ob es angesichts der Indizien auch für eine Anklage reicht, wird sich zeigen. Mit den vielen Wildereifällen im Innviertel sollen Vater und Sohn allerdings laut Anklagebehörde nichts zu tun haben.

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