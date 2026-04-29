Vater und Sohn als mutmaßliche Wilderer

Im Innviertel gibt es seltsame Bräuche: In einer Märznacht wollten ein Vater (ca. 50) und sein Sohn (16) Biber beobachten. Dazu hatte Teenager ein Gewehr mit Nachtsicht dabei, sein Vater eine Heugabel. Die beiden Naturliebhaber wurden zufällig von einer Wildkamera aufgenommen. Der Besitzer erstattete Anzeige, am 10. April gab es in St. Marienkirchen bei Schärding deshalb eine Hausdurchsuchung. Sicherheitshalber war auch die Cobra dabei.